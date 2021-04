Auta se při předjíždění střetla bokem, jedno spadlo do třímetrového koryta

Na samotné nehodě měli patrně podíl viny oba šoféři. Čtyřicetiletý řidič BMW, který jel ve směru od Lokte do Horního Slavkova, začal škodovku osmačtyřicetileté ženy předjíždět před zatáčkou přes plnou čáru. Řidička zase podle policie zřejmě nejela řádně při pravém okraji silnice, ale zkrátila si levotočivou zatáčku najetím do protisměru. Obě auta se tak bočně srazila.



„Automobil značky BMW narazil přední částí do svodidel. Vozidlo značky Škoda také narazilo do ocelových svodidel, poté vyjelo mimo komunikaci, projelo náletovými dřevinami a od stromu se odrazilo a sjelo do koryta řeky Stoka,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Auto spadlo asi z třímetrové výšky. Pro zraněnou ženu museli hasiči.



„S použitím hydraulických nástrojů ženu vyprostili, lékař záchranné služby pro transport povolal na místo vrtulník,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

„Řidička byla zaklíněná ve vozidle s poraněním nohy a ramene. Byla při vědomí a s lékařem komunikovala,“ upřesnil mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes.

Havarovaný vůz vytáhli hasiči z koryta potoka pomocí jeřábu drážních hasičů. „Po celou dobu hlídali případný únik provozních kapalin do vody. Provoz v místě nehody byl v průběhu záchranných prací a poté při vytahování auta jeřábem zcela zastavený,“ doplnil Kasal.

Policisté dali oběma řidičům dýchnout. Žena byla střízlivá, u muže ale test prokázal 0,74 promile alkoholu.



„Zároveň se čtyřicetiletý muž podrobil orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel pozitivní na amphetamin/methamphetamin,“ řekl Kopřiva.

Škodu policisté odhadují na zhruba 260 tisíc korun. Přesnou příčinu a okolnosti nehody nadále vyšetřují.