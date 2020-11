Útočníci vtrhli do bytu, jeden z nich zbil dlužníka kvůli pár stovkám

Incident se odehrál v jednom z karlovarských panelových domů v polovině listopadu.



„Dvojice mužů ve věku 40 a 41 let zaťukala na dveře bytu. Poté, co jim otevřela žena, neoprávněně vnikli dovnitř. Mladší z dvojice ženu odstrčil a přistoupil k sedmatřicetiletému muži, povalil ho na sedačku a několikrát ho udeřil pěstí do hlavy,“ popsala událost krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

Žena na útočníky začala křičet, že když hned neodejdou, zavolá policii. Toho se zalekli a z bytu rychle zmizeli. Napadený muž musel se zraněným obličejem vyhledat pomoc lékaře.

Policisté nyní oba nezvané hosty podezírají z porušování domovní svobody, mladšího navíc z pokusu o ublížení na zdraví.

„V případě prokázání viny hrozí čtyřicetiletému muži až tři roky vězení, o rok staršímu muži pak trest o rok kratší,“ doplnila k případu mluvčí.