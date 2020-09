Mladík nepřestal týrat rodiče ani po policejním obvinění, skončil ve vazbě

11:37

Karlovarský soud vzal do vazby dvacetiletého násilníka, který od svých šestnácti let týral rodiče. Nepřestal ani poté, co jej policisté loni v říjnu obvinili. Přestože tehdy sliboval, že se polepší, v týrání rodičů pokračoval.