Muž zbil a zkopal bývalou přítelkyni, pak vyhrožoval se zbraní v ruce

Devětatřicetiletý muž poprvé zaútočil na svou o šestnáct let mladší expartnerku v polovině ledna. Přišel za ní domů, žena ho ale dál nepustila, a tak se u vchodových dveří pohádali.

„Pak ženu několika ranami pěstí udeřil do hlavy. Snažila se ho opakovaně odhánět od bytu pryč, muž ale násilím vnikl dovnitř a tam ženu fyzicky napadl. Po několika úderech do hlavy ji také několikrát kopl do spodní části těla,“ popsala krajská policejní mluvčí Soňa Podlahová.

Násilník z bytu utekl i s ženiným telefonem, který jí vrátil až po několika dnech. Napadená skončila v nemocnici, kde ji musel ošetřit lékař.

Tím ale incident neskončil, protože agresivní muž zaútočil po několika dnech znovu. Neudržel se, když potkal svou bývalou přítelkyní na schodišti jejího domu v doprovodu nového přítele.

„Muž měl v ruce sečný předmět a ženě i jejímu současnému partnerovi vyhrožovat smrtí. Žena z obavy o svůj život utekla do svého bytu a zavolala policii,“ uvedla mluvčí. Jakou zbraní muž dvojici vyhrožoval, ale policie neupřesnila. Stejně jako důvod, proč útočil.

Kriminalisté muže obvinili z porušování domovní svobody, krádeže a z nebezpečného vyhrožování. Nyní čeká na rozhodnutí soudu o vazbě. Ve vězení může skončit až na tři roky.