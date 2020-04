Návrhy na novou podobu sklářské školy uvidí lidé na webu, mohou hlasovat

„Na první dobrou jsem si myslel, že architekti přijdou s ještě odvážnějším řešením. Studie se mi ale moc líbí, hlavně dispozičně. Co se týká architektury, každý na jednotlivé varianty koukáme jinak, ale myslím si, že všechny tři návrhy by byly vylepšením,“ zhodnotil krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.



Zástupci kraje před časem vytvořili zadání architektonické studie se stavebním programem, v létě vypsali výběrové řízení.

„Oslovili jsme třicet architektonických kanceláří, které mají zkušenosti s podobnou stavbou,“ uvedla Jana Kaválková, vedoucí krajského oddělení územního plánování.

Kraj dostal deset nabídek a z nich pak pracovní skupina vybrala tři kanceláře, které zpracovaly studii. Jde o Petr Hájek Architekti, s.r.o., Škarda architekti a také Pelčák a partner architekti, s.r.o. Jana Kaválková doplnila, že kanceláře dopředu znaly svůj honorář, takže se nejednalo o soutěž. Kanceláře se shodly v tom, že zachovaly podobu nejstarší školní budovy.

„Podrobný průzkum totiž zjistil, že stropy, které jsou ve špatném stavu, se nacházejí řádově na třetině problematických ploch. Tím pádem došli architekti k závěru, že rekonstrukce nebude tak nákladná,“ řekl Josef Janů.

I tak se ale bude investice pohybovat od 500 do 700 milionů korun. „Samozřejmě to není žádná legrace a stoprocentně bude nutné využít některého z dotačních titulů,“ doplnil radní.

Jednotlivé prezentace budou na webu krajského úřadu k vidění do 3. dubna. Jejich součástí je i hlasování veřejnosti o nejzdařilejší návrh. Ten bude poradním hlasem při konečném rozhodování, stejně jako stanovisko odborné poroty. Vítěznou variantou se nejprve bude zabývat krajská rada, poté krajští zastupitelé. Stavba by měla začít, jakmile to bude možné.

„Vše se uskuteční na etapy, aby mohli studenti školu navštěvovat,“ doplnil Josef Janů.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary působí ve městě desetiletí, přes dva roky je ale kvůli havarijnímu stavu nejstarší budovy nucená fungovat v provizorních podmínkách. Ty limitují každodenní provoz, kapacitu i rozvoj.

Podle ředitele Kanceláře architektury města Petra Kroppa je i tato škola vedle bytové výstavby jedním ze základních funkčních pilířů Karlových Varů.

„Pro rozvoj krajského a kulturního města Karlovy Vary je středoškolská instituce s uměleckým zaměřením s více než devadesátiletou tradicí významnou hodnotou, neboť pěstuje tolik potřebného kulturního ducha pro nové generace budoucích obyvatel města i kraje,“ uvedl.

Problémy s nejstarší budovou se objevily v dubnu 2017. Kvůli prasklinám měli studenti a učitelé zakázaný vstup do některých učeben a škola přesunula výuku do jiných prostor. O měsíc později se museli na základě rozhodnutí stavebního úřadu urychleně vystěhovat obyvatelé tamních bytů.

Budova pochází z roku 1924 a již není památkově chráněná. Památkovou ochranu jí odebralo Ministerstvo kultury v červenci 2018. Návrhy na možné podoby školy jsou k vidění na stránkách kraje.