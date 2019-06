Keramická škola ve Varech zůstane na místě. Kraj zchátralý objekt opraví

Jednou z možností bylo i to, že by kraj školu postavil zcela novou a na jiném místě. „Variant bylo několik, zvítězila varianta racionální,“ konstatoval krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Kraj nyní připravuje architektonickou soutěž na obnovu areálu uměleckoprůmyslové školy. Chystá její zadání a oslovené společnosti vybere na základě dodaných portfolií.

Autorům pošle také stavebně-technický průzkum školy, oni sami pak zhodnotí, které stavební prvky použijí, a které nikoli.

„Nebude docházet k tomu, že politici budou rozhodovat, co spadne nebo nespadne, o tom rozhodne odborník,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Dodal, že se kraj snaží jít cestou co největší otevřenosti, neboť jde o citlivé téma jak mezi obyvateli Karlových Varů, tak odborníky.

K řešení přizval také ředitele Kanceláře architektury města Petra Kroppa. Ten je podle Josefa Janů garantem, že kraj neudělá nic, co by mělo Karlovým Varům ublížit. Sám Petr Kropp již před časem v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že by škola měla zůstat na svém místě.

„S návrhem postupu jsme seznámili zastupitele, takže si myslím, že je shoda všech. Budeme se snažit dát dohromady školu, která tady bude dalších padesát nebo sto let a nebude nám dělat ostudu. Naopak,“ řekl Josef Janů.

Vyzdvihl také, že uměleckoprůmyslová škola se věnuje výjimečnému oboru, tudíž má také krajský přesah. Areál by podle něj do budoucna neměl být uzavřeným komplexem určeným jen pro vyučování, ale také večerním kurzům či různým workshopům.

Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové by měl kraj na základě architektonické soutěže znát tři různé varianty, jak by mohla opravená škola vypadat. „K návrhům se budou moci vyjádřit zastupitelé i veřejnost,“ ujistila.

Na soutěž podle ní kraj v uvozovkách spěchá, neboť uměleckoprůmyslovou školu zařadil coby jeden ze svých strategických projektů pro program Restart. Jeho úkolem je pomoci strukturálně postiženým regionům, což je i Karlovarský kraj.

„Na architektonickou studii by měla navazovat projektová dokumentace a samozřejmě případné získání finančních prostředků na stavbu,“ informovala hejtmanka.

Kvůli hrozbě zřícení stropů se museli lidé vystěhovat

VIDEO: Nájemníci musí z domu. Hrozí zřícení stropu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kritéria výběrového řízení dostane již brzy na stůl krajská rada. Její členové zatím řekli, že všechny tři studie musejí být maximálně v částce 1,8 milionu korun. Rekonstrukci přitom odhadují v řádech vyšších stovek milionů.

„Od paní ředitelky máme představu o učebním plánu, co by chtěla ve škole mít, kolik potřebuje učeben, laboratoří, kabinetů a ještě se musíme sejít nad případným dalším rozvojem. Pak budeme dávat podmínky, co se týká podkladů a samozřejmě velice pravděpodobně stanovíme i strop finanční,“ popsal Josef Janů.

Ten nepředpokládá, že součástí budoucího využití zůstanou také byty, kterých je ve starém křídle téměř desítka. „Je to styl z dvacátých let minulého století, vznikly hlavně pro učitele a žáky, protože se v té době škola stěhovala ze Znojma. Studenti přestupovali a počítalo se s tím, že to bude internát. My internát máme, ale diskutovat o tom budeme z hlediska zadání,“ doplnil Josef Janů.

Potíže staré školní budovy začaly předloni v dubnu. Tehdy nesměli studenti kvůli prasklinám do některých učeben, škola proto přesunula výuku do jiných prostor. O měsíc později se pak museli na základě rozhodnutí stavebního úřadu urychleně vystěhovat obyvatelé tamních bytů. Budova pochází z roku 1924 a již není památkově chráněná. Památkovou ochranu jí sejmulo ministerstvo kultury v červenci 2018.