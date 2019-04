Další karlovarskou školu ohrožují praskliny, studenti nesmí do učeben

Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče to souvisí s tamní výstavbou nového hotelu.

„Nemám z toho radost, je to další problém, i když tento nebude tak náročný, jako v případě keramické školy,“ řekl (podrobněji o keramické škole v článku Budova průmyslovky je v horším stavu, než předpokládal kraj).

Kvůli stavu spodní budovy už se uskutečnila schůzka se statikem, stavebním úřadem i firmou, která na hotelu pracuje.

„Aktuální stav je takový, že je do oné části školy zakázaný vstup. My musíme co nejdříve připravit návrh, co s tím můžeme udělat. Také stavební firma se zachovala korektně a slíbila pomoci v této záležitosti,“ informoval radní s tím, že výuku škola zajistila.

Zástupci kraje se podle něj budou snažit, aby věc vyřešili během letních prázdnin. V odstavené části budovy se mimo jiné nacházejí také modernizované laboratoře a odborná pracoviště.

Keramická škola nejspíš zůstane, kde je, míní radní

Během několika týdnů mají krajští radní rozhodnout, jak dál s keramickou školou. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová uvedla, že vedení kraje už zná výstupy z analýz. Ty mluví i o finanční náročnosti.

„Byla bych ráda, aby se s tím nejdříve seznámili zastupitelé a poté, aby šel materiál na radu kraje,“ řekla.

Schůzka se zastupiteli by se měla uskutečnit zhruba do 14 dnů. „Ve hře jsou tři alternativy. Jedna postavit úplně novou někde jinde, druhá pokusit se opravit stávající, nebo na místě stávající postavit úplně novou,“ připomněl Jaroslav Bradáč. Nejpravděpodobnější však podle něj je rozhodnutí, že by škola měla zůstat tam, kde je.

Jana Mračková Vildumetzová upozornila, že kraj zařadil keramickou školu do svých strategických projektů, proto musí rozhodnutí padnout rychle. Mohl by na ni totiž získat peníze z některého resortu, proto by měl být co nejlépe připravený. Na přípravu minulý týden uvolnil 15 milionů korun z přebytku hospodaření.

Potíže staré školní budovy se objevily před dvěma lety. Tehdy nesměli studenti kvůli prasklinám do některých učeben, škola proto přesunula výuku do jiných prostor. Součástí starého křídla je i téměř desítka bytů původně určených pro pedagogy, ze kterých se museli obyvatelé předloni v květnu na základě rozhodnutí stavebního úřadu urychleně vystěhovat. Budova pochází z roku 1924.