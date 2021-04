Dovolená na kolech není pro každého, přesto kvůli covidu lidi láká

Češi si běžně pronajímali karavany na čtyři až šest dní, aby si mohli vyjet bezpečně na lyže. Že je to během koronavirové krize víc než praktické řešení, ukázala už loňská letní sezona.



Firma Karavany Česko se původně zaměřovala hlavně na cizince, kteří si chtěli projet Evropu. Firma jim nechala přivézt auto třeba do Barcelony a vyzvedla si ho ve Skandinávii. „Koronavirus tohle změnil, museli jsme se soustředit na domácí trh. Češi se ale velmi rychle přizpůsobili a ti, kteří to vyzkoušeli loni nebo letos v zimě, ti už si svůj obytňák rezervují i na léto,“ říká vedoucí firmy Martin Hulín.

I když půjčovna sídlí v Praze, obytný vůz přistaví klientovi kdekoliv po republice až rovnou před dům. „Pronájem obytného vozu není zrovna z nejlevnějších, přesto lidi za kvalitu nešetří. Chtějí i dražší modely s automatickou převodovkou, které v sezoně vyjdou na čtyři a půl tisíce korun na den,“ doplňuje Martin Hulín.

Spolumajitel půjčovny dodávek a obytných vozů z Trstěnic u Mariánských Lázní Vladimír Strejc zvýšený zájem o dovolené na kolech potvrzuje i v Karlovarském kraji. „Půjčujeme čtyři karavany, které jsem loni od června do září prakticky neviděl. Letos to bude nejspíš to samé, celý srpen už máme zamluvený,“ upřesňuje Vladimír Strejc.

Jedním dechem ale dodává, že taková dovolená rozhodně není pro každého: „Hlavně vás musí bavit sedět za volantem a nesmí vám vadit, že vás na dálnici každý předjede. Víc než sto deset v hodině se s tím totiž jet nedá,“ upozorňuje s tím, že člověk si musí dávat extra pozor při vyjíždění z kempu nebo v úzkých ulicích měst. „Leckdy se totiž zapotí i velmi zdatní řidiči. Když se tedy rozhodnete si vůz půjčit, raději si zkontrolujte, zdali má kamery. S těmito auty se skutečně dost špatně zajíždí i parkuje,“ vysvětluje Strejc.

Kupujete si svobodu a společný čas

Manželé Kubincovi z Bečova nad Teplou se rozhodli obytný vůz rovnou do rodiny pořídit. Domů si ho přivezli sotva pár dní předtím, než se v únoru jejich okres uzavřel.

„Poprvé jsme dovolenou v karavanu vyzkoušeli před třemi lety a manželovi se to zalíbilo. Největší zážitek měl z toho, že může pohodlně vyvézt celou rodinu i s bruslemi a koly. Já jsem zase hnízdil, který má rád své věci, takže mě fascinovalo, že si mohu vzít s sebou i vlastní deku,“ usmívá se Anna Kubincová.

Oba podnikají, a tak o koupi vlastního karavanu nakonec rozhodlo to, čeho si manželé na společném trávení volného času cení nejvíc – svobody bez plánování.

„Věčně máme spoustu práce, manžel se navíc často nedokáže utrhnout na konkrétní termín, takže si dovolenou dlouho dopředu ani plánovat nemůžeme. Tohle pro nás byla jednoznačná volba. Když se náhodou stane, že o víkendu nic není, člověk může do půl hodiny vyrazit a strávit skvělý rodinný víkend. V pátek odpoledne už totiž sotva sežene volný pokoj v penzionu,“ vysvětluje Anna Kubincová.

Nápad, že budou vlastní vůz i pronajímat, pak přišel zároveň s jeho koupí: „Nový vůz má cenu malého rodinného domu, takže to rozhodně není levná legrace, ale zároveň jsme si přáli, aby si to vyzkoušel i někdo další. My tenkrát pro vůz museli až do Prahy, což je nevýhodné a hodně z ruky. Tady v Karlovarském kraji totiž podobných půjčoven moc není a na poslední chvíli tu nikdy nic neseženete.“

Webové stránky, kde pronájem karavanu manželé nabízejí, Anna založila teprve před měsícem, už má ale několik zájemců a tři závazné objednávky.

Už loni v létě začal pronajímat svůj autostan Tomáš Jindra z Karlových Varů. Vejde se do „rakve“ na střeše společně s matrací, peřinami i polštáři a váží kolem padesáti kilogramů. Sám je zvědavý, jaký bude zájem o karavaning letos, loni byl jeho autostan na cestách celkem patnáct nocí.

„Nejsem si jistý, zdali budou lidi vůbec ochotní cestovat, ale když už, tak tohle je jedna z možností, jak bezpečně uniknout všední realitě. Navíc ve chvíli, kdy nemáte žádnou jistotu, že hotel, který si dneska zabukujete, bude v létě v provozu,“ myslí si Tomáš Jindra.

Každý si najde svůj plácek

Dovolené na kolech přejí i samotní majitelé pozemků. Když si pár nadšenců pro kempování a karavaning založilo v roce 2018 web Bezkempu.cz, netušili, jaký zájem to vyvolá. „Služba roste každým rokem řádově o stovky procent, podle předběžných čísel to bude letos stejné,“ říká jeden z provozovatelů webu Pavel Nohejl.

Na webu lidé sdílejí své zážitky z cestování po soukromých i veřejných stellplatzech, nabízejí pronájmy vlastních obytných vozů, majitelé pozemků zase místa k parkování a kempování daleko od turistického frmolu. Jejich počet rok od roku raketově roste.

„Každý si tak najde svůj plácek podle toho, co se mu líbí. Třeba i u hřbitova nebo s výhledem na stádo pasoucích se krav. Každopádně letos je zájem hlavně o klid a soukromí,“ dodává Nohejl.