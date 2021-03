Příspěvek na ubytování pomohl, cestovní ruch chce kraj rozhýbat i letos

Krajský program podporující ubytování turistů platil loni od začátku října do konce roku a týkal se každého, kdo zavítal do některého z hotelů či penzionů v regionu minimálně na tři a maximálně na šest nocí. Host pak mohl zpětně požádat o proplacení padesáti procent ceny za jednu noc pobytu, a to do výše až 300 korun.



Příspěvek navíc platil pro jednotlivce i skupiny do pěti osob, aby nabídky kraje mohly využít třeba i rodiny s dětmi.

I přes nepříznivou pandemickou situaci stihli turisté a návštěvníci kraje z připravených tří milionů korun vyčerpat příspěvky ve výši 2,7 milionu. S žádostí o dar uspělo 1005 žadatelů a poslední část příspěvků ve výši téměř 664 tisíce korun schválila rada kraje v minulém týdnu.

„Proto jsme připraveni, jakmile to epidemiologická situace dovolí, znovu řešit, jakou formou bychom cestovní ruch opět podpořili i v tomto roce,“ potvrdil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Program na podporu ubytování ocenila i řada hoteliérů a majitelů penzionů. Mezi nimi i Luděk Klapáč z Pensionu Café Restaurant RIČ v Bečově nad Teplou. Dřív ubytovával hodně německých a izraelských turistů, loni v létě a pak i na podzim vítal v recepci hotelu nejčastěji Čechy.

„I proto jsem tehdy upravil ceník a třeba apartmány pronajímal za stejné peníze jako klasické pokoje. Člověk se musí umět přizpůsobit. Když se k tomu i letos připojí také peníze z kraje, nemám o zájem turistů obavy,“ podotkl.

Hodně ale bude podle něj záležet i na pravidlech, která se v rámci cestovního ruchu musí dříve nebo později nastavit. „Covidové pasy nebo něco na ten způsob budou podle mého naprostou nutností,“ dodal Luděk Klapáč.

Kraj chce podle náměstka hejtmana Vojtěcha Franty podpořit i rodinné stříbro, tedy lázeňství.



„Vedení kraje našlo politickou shodu v tom, jak a za kolik. Zároveň jsme dostali výjimku Evropské komise, která podobně jako loni vydala pozitivní rozhodnutí, na jehož základě bude možné pokračovat v podpoře subjektů poskytujících lázeňské léčebné a rehabilitační procedury a péči,“ vysvětlil Franta.

Kraj chce podle něj přijít s přímou podporou lázeňských lůžek. „Ta půjde rovnou k provozovatelům registrovaných lůžek tak, aby covidová situace nakonec tradiční segment lázeňství nezlikvidovala úplně,“ doplnil.

Kraj v tuto chvíli počítá s částkou 10 tisíc korun na jedno lůžko.



„Momentálně evidujeme na pět tisíc lázeňských lůžek, což znamená přímou podporu ve výši padesáti milionů korun. Když to ale neuděláme, bojím se, že bude tento rok pro část provozovatelů lázeňské péče tím posledním,“ dodal Vojtěch Franta.