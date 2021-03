Chceme reagovat na současnou situaci, říká moderátorka podcastů o Varech

„Podcasty jsou nyní trend a Karlovy Vary jsou neuvěřitelně zajímavé téma. Věřím, že všem posluchačům a divákům budeme mít co říct,“ uvedl produkční podcastu s názvem VARY°ZDRAVÍ Vladimír Chlad z karlovarského infocentra.

„Chceme, aby každý díl měl nějaký přesah, ale témata by měla být zajímavá hlavně pro místní obyvatele nebo pro lidi, kteří jsou zde v lázních či na dovolené. Zkrátka pro ty, kteří mají s Karlovými Vary něco společného,“ vysvětlil Chlad.

Prvním hostem celé série se symbolicky stal ředitel infocentra, karlovarský rodák Josef Dlohoš. Jako druhého přivítala moderátorka u mikrofonu lékaře Ladislava Špišáka, lékaře a pedagoga, držitele Ceny města Karlovy Vary za dlouholetou lékařskou práci v oboru lázeňství.

„Předtočeno máme ještě několik dílů, další budeme natáčet v průběhu jara. Chceme být v rozhovorech vždy co nejvíce aktuální, a tak doufáme, že spolu s blížícím se létem budou mírnější i protiepidemická opatření a otevřou se tím i nová témata,“ dodal Chlad.



Celkem má vzniknout 56 dílů rozdělených do dvou sezon – první půlka letos a druhá v roce 2022.

„V prvních dílech jsme hodně rozebírali to, díky čemu se naše město proslavilo – tedy minerální prameny. Chtěli jsme lidem přiblížit lázně jako prevenci a nejen jako formu řešení akutních onemocnění. Lidé se mohou trochu přiučit správnému životnímu stylu, který je chrání před civilizačními chorobami. Hodně z nás místních má totiž pocit, že prameny patří hlavně k lázeňským pobytům a úplně zapomenou na to, že mohou být prospěšné úplně každému. A přitom pitná kúra není nic nedostupného,“ přiblížila moderátorka Pavlína Kyselová.

„Nakousli jsme také téma toho, proč často stavíme naše zdraví na jakousi pomyslnou vedlejší kolej a návštěvu lázní sami sobě nedopřejeme, pokud nám to přímo nestanoví lékař,“ doplnila.

Kromě lázeňských témat pokryjí podcasty také oblasti sportu a kultury. Hosty budou vždy lidé, kteří v Karlových Varech přímo žijí a pracují.

Podcasty je možné nejen poslouchat, ale také se na ně dívat. „Každý rozhovor natáčíme někde v terénu, chceme spolu s hosty ukázat i jejich autentické prostředí. Zrovna naše příští zastávka povede do Muzea Karlovy Vary, do expozice, která přímo souvisí s lázeňstvím. I proto jsou podcasty umístěné nejen v aplikaci Spotify, ale také na kanálu YouTube,“ doplnil Chlad.

A proč celý tento audioseriál věnovaný městu Karlovy Vary vůbec vzniká? „Chceme reagovat na současnou situaci, chceme být stále v kontaktu s našimi obyvateli i návštěvníky. Také se jednotlivá témata snažíme trochu zlidštit. Obzvláště v té lékařské či balneologické terminologii nemusí být všem jednotlivé pojmy srozumitelné. Snažíme se témata uchopit a vysvětlit tak, aby je pochopili i naprostí laici. Tady v Karlových Varech nám totiž vyvěrá obrovský poklad. Cizinci to ví, ale my místní na to někdy možná v té dnešní době zapomínáme,“ uzavřela Kyselová.