Koalice ve Varech sklízí kritiku, opozici se nelíbí rozpočet a MHD zdarma

„Myslím, že se nám povedlo dát dohromady rozpočet, což je důležité. Povedlo se nám jednat se všemi společnostmi, které město má, tak, abychom jim jasně nastavili cíle pro letošní rok, aby věděly konkrétní věci, jak mají pracovat a co po nich město vyžaduje,“ říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová (nestr. za ANO).

Připomněla, že městu se také podařilo získat příspěvek od Karlovarského kraje ve výši 3,5 milionu na krematorium. Teď se bude řešit dodavatel a podpis smlouvy.

„Splnili jsme také jeden programový bod vůči voličům, a to je městská hromadná doprava zdarma pro seniory a pro studenty,“ podotkla primátorka.

Její náměstek pro investice Petr Bursík zase vyzdvihl, že se město pustilo do prohlídek mostů, dešťové kanalizace a připravuje rekonstrukce zásadních úseků silnic.

Opozice ale některé kroky nového vedení radnice pozitivně nevidí. Karlovarská občanská alternativa (KOA) exprimátora Petra Kulhánka a Piráti si shodně všímají nárůstu počtu placených funkcionářů ze čtyř na šest.

„Nejsem si jistý, zda navýšené mandatorní výdaje budou převáženy přínosem dvou nových uvolněných radních,“ uvedl Petr Kulhánek.

Pro opozici je poněkud problematický i rozpočet, který budou zastupitelé schvalovat až 24. ledna. „Spadnutí do rozpočtového provizoria vnáší zmatek do některých městských společností a i přes dostatek času na korekce rozpočtu pro jeho řádné schválení se zřejmě až tak nemakalo,“ konstatoval Jindřich Čermák (Piráti).

Piráti považují MHD zdarma za populistický krok

V novém návrhu podle něj posilují netransparentní prvky, jakými jsou přelévání peněz do Nadace města. „Ta funguje jen jako průtokový ohřívač peněz pro hokejový klub,“ kritizoval.

Rozpočtové provizorium se nelíbí ani Petru Kulhánkovi. „Po téměř třech měsících jsme obdrželi rozpočet, který je v podstatě tím, který jsem předával paní primátorce. Zahrnuje některé korekce, které nijak zásadně neovlivňují strukturu rozpočtu, jsou však velmi diskutabilní svým negativním dopadem,“ řekl.

Zmínil, že ho trápí dramatické škrty, například v případě Karlovarského symfonického orchestru a infocentra či krácení akcí, jako je karneval, Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka a Goodfest. Pochopení u většiny členů opozice nenašlo ani zavedení MHD pro seniory a studenty zdarma.

Primátorčin náměstek Tomáš Trtek (ANO), pod kterého spadá dopravní podnik, přitom vyzdvihl, že se novinku podařilo zavést ve velmi krátké době. „Teď budeme věřit, že to bude všeobecně kvitováno,“ podotkl.

Zástupci České pirátské strany to ale považují za účelově populistický krok. Shodně s KOA pak upozorňují, že děti a senioři v Karlových Varech jsou dvě skupiny, které už dosud téměř zdarma jezdily. „V souvislosti s trvalým vícenákladem na tuto službu ve výši 4,5 milionu každý rok to nevnímám jako moudré rozhodnutí,“ zhodnotil Petr Kulhánek.

Pozitivem je podle opozice zachování Kanceláře architektury

KOA s Piráty rovněž nejsou spokojení s transparentností radnice. Naopak ale oceňují, že nová vláda ponechala v Karlových Varech Kancelář architektury města. Tuto příspěvkovou organizaci vidí jako prospěšnou a funkční.

Piráti vítají také plánovanou opravu krematoria a těší se na diskuzi k jeho budoucí definitivní podobě. Petr Kulhánek naopak nevnímá navrácení kremační pece do zástavby na Růžovém Vrchu jako správný krok.

Podle Tomáše Trtka nové vedení města bojovalo s nastartováním některých projektů či rekonstrukcí. „Když jsme tyto věci vzali do ruky, zjistili jsme, že chybí stavební povolení, projekty jsou nepřipravené, anebo když je doděláme, nebudeme na to čerpat dotace, protože je po termínu,“ řekl s tím, že je z toho zklamaný a rozčarovaný. „Dříve se deklarovalo, že jsou určité věci připravené. My jsme na ně vletěli a bohužel jsme i rychle vyletěli,“ konstatoval.

Bývalého primátora zase mrzí, že Karlovy Vary ustoupily od, z jeho pohledu, dobře připravených a prospěšných projektů. Zmínil přitom koncesi Alžbětiných lázní, sdílení kol a umístění koncertního sálu do Císařských lázní.

Jaroslav Borka z poslední opoziční strany, kterou je KSČM, má podle svých slov z nové koalice smíšené pocity. Domnívá se například, že mezi priority by měla patřit kultura, nová vláda měla daleko důrazněji postupovat v KV Areně a upozornil, že není jasné, jak se koalice staví k příchodu letecké školy F Air na mezinárodní letiště. Proti jsou stovky okolních obyvatel i většina zastupitelů krajského města.

„Hnutí Karlovaráci stojí spíše na straně vesnic, paní primátorka drží roli nerozhodnou,“ komentoval.

V případě bezplatné MHD pro mladé lidi a seniory mu chybí přesně stanovený postup, co udělat. „Lidé jsou z toho zmatení. Je to někde na internetových stránkách, ale hodně starých lidí nemá internet a je z toho problém,“ uvedl Jaroslav Borka.

Nové vedení města při podpisu koaliční smlouvy slíbilo, že do 100 dní zveřejní své programové prohlášení. Podle Andrey Pfeffer Ferklové tuto věc splní. „Na programovém prohlášení už pracujeme tak, abychom ho mohli vydat,“ ujistila. Koaliční smlouvu podepsalo ANO, hnutí Karlovaráci a ODS v polovině října.