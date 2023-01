Nenapravitelný zloděj během měsíce ukradl tři auta, už je znovu za mřížemi

Zadržet devětatřicetiletého a v minulosti už mnohokrát soudně trestaného recidivistu se policistům podařilo na Jindřichohradecku. Dojel tam Škodou Octavia, kterou se mu podařilo podvodně vylákat z jejího majitele.

„Vozidlo si od něj půjčil v Telči s tím, že mu ho za chvíli vrátí. Přislíbil kompenzaci. Majitel se ale automobilu již nedočkal a muže se mu nepodařilo kontaktovat,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

S autem si podvodník jezdil, jak chtěl. Do té doby, než mu došla nafta. Tu chtěl získat, jak jinak, než krádeží. Pokusil se o to v Jemnici, kde si vyhlédl odstavenou multikáru. Plán na odčerpání paliva mu však překazil majitel vozu, který se k němu vrátil.

Po octavii i jejím řidiči policisté zintenzivnili pátrání a brzy ho i dopadli. „Zadržený byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu, přečinu podvodu a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ oznámil vedoucí jihlavské kriminálky Jakub Pivoňka.

S autem zapadl, tak si došel do vsi pro jiné

Devětatřicetiletý muž byl v minulosti mnohokrát soudně trestaný za různorodou trestnou činnost. Mimo jiné má zákaz řízení všech motorových vozidel i zákaz pobytu v okrese Jihlava.

„Opakovaně si odpykal i tresty odnětí svobody, brány věznice naposledy opustil loni v září. Krátce po propuštění se ale k porušování zákona vrátil,“ podotkla Jana Kroutilová.

V druhé polovině prosince v Telči ukradl dodávku, s níž odjel na Táborsko. Na polní cestě však zapadl. Vůz v terénu nechal a do blízké vesnice si došel pro jiné auto. To si opět přivlastnil. Majitel přišel i o rybářské a lesnické potřeby uložené ve vozidle, které pak zloděj přestříkal.

Kvůli minulosti obviněného podal státní zástupce návrh na jeho vzetí do vazby. Tomu soud vyhověl. Zloději nyní hrozí další pobyt ve vězení, a to v délce až pěti let. Případ kriminalisté dále vyšetřují.