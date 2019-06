Zahrádkáři se marně brání výpovědím, Brod chce ze záhonků udělat parcely

Na pondělním jednání se měli zabývat regulačním plánem celé lokality. Jenže debata se velice rychle zvrtla směrem, zda vůbec zahrádky rušit a novou obytnou zónou je nahradit.

Lidé, kteří na zahrádkách hospodaří, mají pozemky v nájmu od města. To jim v uplynulých dnech rozeslalo výpovědi. Takový postup ale nájemníci odmítají a ještě před jednáním zastupitelům rozeslali nesouhlasný dopis.

„Už v roce 2005 jsme rozhodli o postupném utlumování zahrádek a věnování lokality pro bydlení. Nájemcům jsme pravidelně opakovali, že se tu jednou bude stavět. Všichni o tom dlouho dopředu věděli. Teď ta doba nastala,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Opozice v zastupitelstvu se však jednotně postavila za zahrádkáře.

„Nemyslím si, že je zrovna teď ten správný čas zahrádky rušit. Ve městě je celá řada volných pozemků, na minulém jednání jsme schválili vznik více než padesáti parcel podél Mírové ulice. Musíme teď investovat do jiných věcí,“ prohlásil komunista Zdeněk Dobrý.

„I já mám podobný názor. Jednadvacet nových stavebních parcel nevyváží to lidské hledisko vzít nájemcům zahrádky, o něž se starají i po desetiletí, a zbourat je,“ přidal se Jan Schwarz (Broďáci).

U psychiatrické léčebny se jen tak stavět nezačne, chybí silnice

Václav Hlaváč ze stejného uskupení pak upozornil na nevhodné dopravní napojení lokality. K novým parcelám, které by se rozprostíraly přímo naproti domovu pro seniory, vede pouze Reynkova ulice. „Průjezd tudy je už teď značně komplikovaný kvůli parkujícím autům,“ nadnesl Hlaváč.

Honzárek musel trpělivě vysvětlovat, že se přeměna lokality připravuje již spoustu let, že se bez známek nesouhlasu projednávala v několika výborech i že zastupitelé už v minulosti výstavbu schválili.

„Bude dobré, když město bude mít parcely připravené. Nikde jinde nic jiného nemáme,“ poznamenal místostarosta.

Odpovídal tím i na dotaz dalšího komunistického zastupitele Milana Plodíka, který zmiňoval lokalitu mezi psychiatrickou léčebnou a novým hřbitovem. S tou se rovněž už roky počítá pro obytnou zástavbu. „Bylo by to velké území na okraji města, parcel by tam mohlo být víc a nikomu by nevadily,“ zdůraznil.

Jenže podle Honzárka je tato oblast otázkou vzdálenější budoucnosti. Přípravy tam jsou na samém počátku, dokonce chybí studie dopravního napojení. Proti zvažované silnici, která měla do lokality ústit ze západu, se před dvěma roky ostře postavila část obyvatel místní části Perknov.

„Až se nad léčebnou začne stavět, bude se Na Nebi dávno bydlet,“ ujistil Honzárek.

Na svažitých pozemcích nesmí vyrůst žádné vysoké opěrné zdi

Odpůrce nepřesvědčil. Jan Schwarz dokonce šel tak daleko, že připravil protinávrh. Jeho přijetím by zastupitelé dali radě města za úkol zrušit již podané výpovědi nájemcům a řešit lokalitu jinak. Ten ale podpořilo minimum jeho kolegů.

Regulační plán a tím i pokračování v proměně lokality zastupitelé nakonec patnácti hlasy schválili. Znamená to, že kdo si bude chtít parcelu Na Nebi koupit, bude muset při výstavbě splnit několik důležitých podmínek.

V první řadě by to měla být výška domu, sklon střechy, umístění staveb na pozemku nebo použití typu oplocení. Zároveň budou noví majitelé limitováni i sklonem pozemků. Zvláště ty krajní strmě spadají ke koupališti.

„Výbor pro životní prostředí regulativ podpořil s podmínkou toho, že bude respektována svažitost pozemků a nevyrostou na nich opěrné zdi vyšší než jeden metr,“ vzkázal předseda výboru Václav Hlaváč. Chtěl se vyhnout mohutným pětimetrovým terasám, jaké jsou například na Žižkově nad parkem.

Parcely v Brodě prodávají pouze soukromníci, město je nemá

V lokalitě by mělo podle dosavadních představ radnice vzniknout dvanáct parcel pro řadové domy. Dalších devět pak pro samostatně stojící rodinné domy.

„Plánujeme zde stavět skatepark, sportovní hřiště, rozrůstá se škola, potřeba jsou parkovací místa, kterých by v rámci projektu vznikly desítky,“ prozradil už dříve místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

O parcely pro výstavbu přitom v Brodě momentálně nouze není. Volné jsou jak pod Rozkoší podél Ledečské ulice, tak na Žižkově v oblasti nazývané Sluneční hora nebo v lokalitě Nad Skalkou na jižním okraji města. Dalších 54 připraví investor podél Mírové ulice. Vše jsou ale soukromé projekty, město žádné volné parcely nemá.