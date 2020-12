V Přibyslavi chtějí v příštím roce opravit školku, školu a kulturní dům

Přibyslav, stejně jako všechna další města a obce, řeší, s kolika penězi si bude moci dovolit hospodařit. „Stále není jasné, jaký bude vývoj daňových příjmů,“ podotýká Kamarád.

S provizoriem do nového roku město jít nechce. A tak po diskusích na radnici zvolili nakonec ten nejjednodušší propočet. Daňové příjmy pokrátili o čtvrtinu oproti letošnímu roku, výnos z DPH pak snížili o deset procent.



„Uvidíme, jaká nakonec bude skutečnost a jak se tento odhad od ní bude lišit. Když tak máme poměrně výraznou rezervu,“ konstatoval starosta. V rezervě má Přibyslav kolem 95 milionů korun.

Město na příští rok počítá s příjmy necelých 75 milionů korun. Vydat prozatím plánuje o dvacet milionů méně. Háček je v tom, že do rozpočtu ještě nejsou zařazené investice. I tam je totiž spousta nejasností. A část z nich rovněž vinou koronavirové pandemie.

„Všechno nyní stojí dvojnásobné úsilí a výsledek je poloviční. U mnoha akcí čekáme na vyjádření institucí, na projednání, stanoviska, povolení. Velice dlouho nyní vše trvá a mnoho věcí je třeba projednat osobně, což momentálně není možné,“ říká Kamarád.

Jak dodal, například na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ke kruhovému objezdu čekalo město půl roku. „A tak je to dnes se vším. Takže teprve uvidíme, co po této administrativní stránce zvládneme,“ poznamenal.

Jisté jsou rekonstrukce chodníku a odbahnění rybníka

Investice bude zastupitelstvo projednávat a schvalovat později. Ty už jisté jsou připravené z letošního roku. Vesměs se ale jedná o menší záměry typu rekonstrukce chodníku či odbahnění rybníka.

V balíku možných investic jsou ale i velké projekty. Jedním z nich je třeba rekonstrukce starší části budovy Mateřské školy v Bezručově ulici. Kompletní oprava se dotkne tříd a hlavně kuchyně, nové má být také vytápění a vzduchotechnika.



Na získání dotace bude závislá zvažovaná přestavba části sklepních prostor v základní škole. V nich by měl vzniknout školní klub. Rozpracované jsou i projekty na nové zázemí pro technické služby i na obnovu tribuny na sokolském hřišti.

U kulturního domu je potřeba vyměnit prosklenou výplň

Radnice by rovněž ráda investovala do rekonstrukce kulturního domu. „Nutné je hlavně vyměnit čelní prosklenou výplň. Ta je na několika místech už provizorně opravovaná a je v havarijním stavu,“ řekl Kamarád.

Součástí investice, na niž by město chtělo získat dotaci, je zateplení budovy, obnova pláště a rovněž instalace nového systému vytápění.

Kruhový objezd? Šance jsou padesát na padesát

Prozatím nejistá je výstavba kruhového objezdu na východním okraji města na hlavní silnici směrem na Žďár nad Sázavou. Bude záležet hlavně na tom, zda se včas podaří dokončit projektová dokumentace a město získá potřebná povolení.

„Je to tak padesát na padesát. Chtěli bychom kruhový objezd postavit, ale na samotné práce bude potřeba celá stavební sezona od března do října, a momentálně si nejsem jist, zda bude příprava do jara hotová,“ přiznal starosta.

Investice za odhadovaných dvacet milionů korun by měla jednak zlepšit bezpečnost a zpomalit dopravu na příjezdu od Žďáru, zároveň má ale také napojit nově vznikající sídliště.

Ze severovýchodního okraje města existuje dnes jen jedno napojení. To vede přes centrum města a nevyhovující křižovatkou, na níž se řidiči orientují pomocí zrcadel.

„O pořadí a realizaci jednotlivých investic rozhodnou zastupitelé. Je možné, že až během příštího roku uvidíme, do čeho a jak rychle se budeme moci pustit,“ uzavřel starosta.