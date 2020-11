Přibyslav je tři roky bez zubaře, novému ale radnice nechce zřídit ordinaci

„Obnovili jsme jednání s pojišťovnami a stomatologickou komorou, dáváme si inzeráty. Nabízíme pomoc s žádostí o krajskou dotaci, s bydlením i s případným nájmem,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Cestou uvolnění milionů na nové vybavení ordinace či zřízení prostor, jako to udělala jiná města, však Přibyslav jít nechce. „Obec tu není od toho, aby zřizovala zubařskou ordinaci. Má jen vytvořit podmínky, aby si ji tu zájemce zřídil sám,“ říká starosta.

„Nechceme se dostat do situace, kdy všechno toto zařídíme, ale zubař nám do roka a do dne odejde. Nechceme proto uvolňovat své vlastní peníze,“ dodává Kamarád. Tento názor vedení města razí už roky. Ale roky je také bez zubaře.

Když je to nutné, tak se jede na pohotovost

V minulosti měli ve městě ordinaci dva zubaři. Když už zůstala jen jedna mladší lékařka, odešla na mateřskou a chod ordinace postupně utlumovala, až ji zavřela úplně. A nyní po narození jejího druhého potomka to podle Kamaráda také na rychlý návrat do práce nevypadá.

„Mnoho lidí odsud jezdí do Havlíčkova Brodu, ale ani tam už zubaři nepřijímají a ani zdaleka se nedostalo na všechny naše občany. Někteří mají zubaře třeba až v Praze, Brně nebo v Pardubicích. A je hodně těch, kteří nemají žádného,“ tvrdí starosta.

Kdo zubaře nemá, řeší situaci různě. Nejčastěji, když je to nutné, jezdí na pohotovost. Na té se střídají zubaři z celého regionu. „Úplně by nám stačilo, kdyby mohli lidé dojíždět do Havlíčkova Brodu, je to patnáct kilometrů. Ale nikdo tam nemá místo,“ dodal Martin Kamarád.

Pokud by zubař měl zájem zřídit ordinaci přímo v Přibyslavi, má tři možnosti. Podle starosty tou nejjednodušší by bylo domluvit se se stomatoložkou, která je nyní na mateřské, na pronájmu její ordinace.

Další dvě varianty spočívají ve zřízení ordinace vlastní. „To lze učinit v prostorách městských i v prostorách soukromých. Lékař by si ale musel ordinaci zařídit a vybavit sám. Finančně do toho vstupovat nebudeme,“ konstatoval Kamarád.

V tom případě by byla radnice ochotna snížit nájemné na minimum, pomohla by obstarat zubaři v Přibyslavi bydlení a rovněž by pomohla s žádostí o krajskou dotaci. Kraj Vysočina totiž na podporu zajištění stomatologické péče letos nabízí celkem 1,5 milionu korun.

Podle webových stránek Kraje Vysočina z nich bylo zatím rozděleno 800 tisíc korun. Program je určený pro obce nebo jejich svazky.

Registrovat se podařilo na stý pokus

Město Světlá nad Sázavou dostalo 300 tisíc korun na vybavení ordinace, stejnou částku získal Ždírec nad Doubravou rovněž na novou ordinaci. Zbylých 200 tisíc putovalo na novou ordinaci zubaře do Humpolce.



Světlá nad Sázavou letos skutečně stomatoložku do města přilákala. Předcházela tomu ale dlouhá a složitá jednání. Městu pomohlo, že se do Světlé rozhodla vrátit zubařka, která odsud pocházela, ale v posledních letech žila v Praze.

Světelskou ordinaci otevírala se zpožděním až na počátku září. Radnice, která investovala do vybavení ordinace, si vymohla, aby přednostně do konce roku nabírala pacienty s bydlištěm ve Světlé. Telefonní registrace se ale na počátku změnily na boj pacientů. „Přesně na stý pokus jsem se dovolala. Asi patřím k těm šťastnějším,“ líčila tenkrát třeba Jitka Dušátková.

To ve Ždírci nad Doubravou měli smůlu. Loni se městu rovněž podařilo zubařku přilákat, přišla ze Žďáru nad Sázavou. Ale pacienty si vzala s sebou. Ačkoli jí město vypomohlo se zřízením ordinace, zpočátku kvůli plné kapacitě odmítala registrovat nové pacienty.

V Přibyslavi by teoreticky mohla nastat obdobná situace. Bydliště tam má jedna ze zubařek ordinujících v Havlíčkově Brodě. „Už jsme ji oslovili, ale odmítla. Do Brodu je vázána mimo jiné rodinnou vybavenou ordinací včetně rentgenu a zubní laborantky, což by tady neměla,“ podotkl starosta Kamarád.

O systémové řešení nedostatku zubařů, ale i dalších lékařů v menších městech, žádalo poslance, senátory či třeba ministerstvo zdravotnictví před pár týdny dopisem vedení Humpolce. „Přesvědčili jsme se, že jakékoli pobídky nefungují, byť se jedná o bezúročnou půjčku na vybavení ordinace nebo nabídky přednostního nebo zvýhodněného bydlení,“ stojí v listu.