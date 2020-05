Přibyslav chce růst, na okrajích města postaví nové domy i bytovky

16:12 , aktualizováno 16:12

Čtyřtisícová Přibyslav na Havlíčkobrodsku by se do budoucna ráda podstatně rozrostla. Vedení města k tomu chce přispět razantním navýšením možností pro bytovou a rodinnou výstavbu. Během následujících let by na západním i východním okraji města měly vyrůst desítky domů a bytovek.