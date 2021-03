Pelhřimov chce zachránit další kapli, kulturní památku získá od církve

Podle vyjádření faráře a okrskového vikáře Josefa Sláčíka byl převod projednán a odsouhlasen i na biskupství v Českých Budějovicích, a kaple je tedy připravena k převodu do majetku města.



„Ve správě naší farnosti máme další kostely a významné objekty na Křemešníku, v Pelhřimově, ve Starém Pelhřimově a nejsme schopni kapli opravit,“ vysvětlil důvody darování kaple městu vikář Sláčík.

Převod kaple, která je kulturní památkou, je třeba ještě posvětit souhlasem pelhřimovských zastupitelů. Na programu budou mít tento bod již v dubnu.

Záměrem města je kapli zrekonstruovat, přivést do původního stavu a zpřístupnit veřejnosti. „Mohou tam být v budoucnu výstavy či koncerty a určitě chceme, aby kaple sloužila jako nový turistický cíl, místo vycházek a výletů,“ říká místostarosta Zdeněk Jaroš.

Podle něj by mohla ke kapli vést z Pelhřimova i cyklotrasa, která by dál pokračovala na blízkou Olešnou. Obnovit by se měla také původní cesta. „Věřím, že třeba již v příštím roce bychom mohli najít dotační titul, který by nám s financováním rekonstrukce pomohl,“ dodal Jaroš.

Město už zrekonstruovalo kapli sv. Kříže

Zkušenost s revitalizací a následným provozem podobných památek Pelhřimov již má. V minulosti město úspěšně obnovilo a zrekonstruovalo kapli sv. Kříže - Kalvárie. Objekt nyní slouží občanům, konají se tam kulturní akce, koncerty, výstavy či svatební obřady.

O záchranu kaple svaté Anny se od roku 2007 pokouší dobrovolnicky také lidé z občanského sdružení Zelené srdce. „Jen díky jejich snaze je kaple alespoň částečně zakonzervovaná. Patří jim veliké díky. Udělali tam obrovský kus práce,“ dodává okrskový vikář Josef Sláčík.

Převod kaple pod město s vyhlídkou rekonstrukce je podle Pavla Koubka, předsedy Občanského sdružení Zelené srdce, světlem na konci tunelu.

„Projekt na obnovu kaple máme ve spolupráci s architektem a po dohodě s památkáři již hotový. Jsme tedy připraveni ho městu předat. Město bude mít možná jiný pohled, předpokládám, že dojde k dílčím úpravám, ale věřím, že jim tím ulehčíme práci,“ uvedl Pavel Koubek.

Radnice se spolupráci nebrání. „Předpokládám, že už v dubnu bychom se mohli společně sejít,“ dodal Zdeněk Jaroš.

Když ze zdí rostly stromy

Raně barokní poutní kapli původně zasvěcenou Proměnění Páně nechali v letech 1699–1700 postavit na návrší severně nad městem dva bohatí pelhřimovští měšťané. A i když přežila staletí, největší ránu jí zasadil komunistický režim.



I přes snahy církve o opravu kapličky dělal komunistický režim vše pro to, aby k ní nikdy nedošlo. Po roce 1948 dokonce nechali komunističtí funkcionáři rozorat přístupovou cestu ke kapli. Pamětníci vzpomínali, že byl zastaven i traktor s dělníky, kteří ke kapli mířili.

Kaple následně trpěla pod útoky vandalů a zlodějů. V roce 1991 nechal Městský úřad v Pelhřimově z bezpečnostních důvodů odstranit zbytky věžičky a střechy. Z kaple zbyla ruina bez střechy, postupně zarůstající náletovými dřevinami.



„Když jsme se v roce 2007 rozhodli přispět k revitalizaci kaple, byla zavalená sutí, zarostlá náletovými dřevinami a ze stěn rostly stromy. Podařilo se nám to vše vyčistit a částečně zakonzervovat stěny,“ řekl Pavel Koubek, který se o místo spolu s dalšími stará. Pravidelně zde pořádají brigády a úklid okolí.

Tradicí se už stal Den pro kapli svaté Anny, která se každoročně koná na svátek této světice. Tento den se k poutnímu místu vydává vždy několik desítek lidí.