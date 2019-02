Ikonický hotel vedle biatlonové arény změnil majitele a čeká na novinky

„Prodal jsem společnost Inkora, která v současné době provozovala pouze Ski hotel. Jednalo se tedy o prodej hotelu formou obchodního podílu. Nový majitel se o hotel stará od 1. ledna,“ potvrdil novinku Pospíšil.

Jediným majitelem hotelu stojícího u novoměstské Vysočina Areny, která v posledních letech prodělala obrovský boom a láká na řadu sportovních akcí na světové úrovni, je nově bývalý dlouholetý prezident Českého svazu cyklistiky.

Proč se rozhodl hotel koupit?

„Připadalo mi to jako zajímavá investice. Tuto lokalitu znám velmi dobře, jezdil jsem do Nového Města na Světový pohár horských kol z pozice svazového předsedy nebo člena vedení Mezinárodní cyklistické federace (UCI),“ reaguje Štetina.

Na Vysočině má chalupu, zkušenosti mu nechybí ani v oblasti cestovního ruchu.

„Spoluvlastnil jsem hotelové zařízení na golfovém hřišti ve Slavkově u Brna a mám penzion v Luhačovicích,“ prozradil.

Josef Pospíšil vlastnil stavbu, která vznikla na začátku 70. let a byla úzce spjata s tradičním závodem Zlatá lyže, posledních dvacet let. O prodeji mluvil už několik let, nejdřív však musel vyřešit problém s pozemky.

„Hotel si nesl historickou zátěž. Původně začalo objekt stavět město, jenže pak projekt převzalo ČSTV. Ale stavělo protizákonně na cizím pozemku. Vypořádání s majiteli nás pak stálo několik milionů. To jsem řešil kolem roku 2015, kdy jsem se poprvé snažil hotel prodat, což bez pozemku nešlo,“ objasňuje Pospíšil.

Hotelu se rozhodl zbavit kvůli tomu, že neměl svůj byznys komu předat.

„Mám dvě dcery. Jedna žije v Amsterdamu, druhá v Praze a na Vysočinu se orientovat nechce,“ vysvětluje 76letý pražský podnikatel. „Řešit to pronájmem není ideální, mělo by to vliv na image a kvalitu služeb. Zbýval tedy prodej. Cena nebyla úplně podle mých představ, ale myslím, že hotel bude v dobrých rukou,“ podotýká.

Výši transakce ani jedna ze stran nezveřejnila, podle informací MF DNES se pohybuje kolem 70 milionů korun.

Spolupráce s místními vázla

Nový vlastník hotelu Ski už plánuje modernizaci. „Chtěl bych hotel v několika etapách do tří let zrekonstruovat. Budeme postupovat po jednotlivých patrech, aby se to nedotklo provozu. Zásahy se budou týkat ubytovací i stravovací části. Vybavení restaurace a lobby baru už má také něco za sebou,“ představuje Štetina svůj záměr.

Podle Pospíšila prošla ubytovací část komplexní rekonstrukcí v roce 1994. Sám nejvíc investoval do wellness centra a restaurace přestavěné na kongresový sál. „Přístavbu a rekonstrukci foyer jsme kolaudovali v roce 2009. Přispělo to k tomu, že se dá realizovat řada akcí v sousední aréně,“ míní.

Se sportovním klubem však v poslední době neměl idylické vztahy. „Musím konstatovat, že spolupráce s vedením arény nebyla na dobré úrovni. A rovněž s městským úřadem poměrně vázla. Například nebylo vybudováno uvažované velké dětské hřiště, jehož údržbu bychom garantovali na dvacet let,“ posteskl si.

Spory vedl Pospíšil také ohledně využívání parkoviště. Na druhou stranu potvrzuje, že velké sportovní akce v aréně měly ekonomicky značný přínos.

Nový vlastník chce spolupráci s radnicí i sportovním klubem prohloubit.

„Spolupracovali jsme už v době, kdy jsem vedl cyklistický svaz, navíc Jiřího Hamzu (prezidenta Českého svazu biatlonu a předsedy novoměstského sportovního klubu – pozn. red.) znám ještě z doby, kdy působil v basketbalu. Naše vztahy jsou přátelské,“ netají Štetina.

„S novým majitelem už jsme jednali, o spolupráci zájem máme,“ reaguje starosta města Michal Šmarda. Řešit budou třeba budoucnost minigolfu, který je umístěn na pronajatých městských pozemcích.

V hotelu se 150 lůžky, ke kterému patří i šest bungalovů, pracuje kolem dvaceti zaměstnanců.