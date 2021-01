Písčité pláže a molo. V Humpolci zvažují možnost přírodního koupaliště

Architektonickým studiem OK Plan Architects si sdružení Humpolec GO (HUGO) nechalo vypracovat ideovou studii na vznik přírodního koupaliště Březinka. To by se nacházelo pouze pár metrů od rybníka Dvorák.

Součástí návrhu je vytvoření písčité pláže, dřevěného mola, počítá se s výsadbou zeleně, umístěním přírodního dětského hřiště a dalšího zázemí, jako je například občerstvení, toalety, sprchy a převlékací kabiny.

„Záměr udělat z Dvoráku přírodní koupaliště jsme neopustili. Jenom hledáme další možnosti pro vybudování přírodního koupaliště,“ vysvětluje důvody představení nové studie zastupitel Petr Machek (HUGO).

Problematika 2,5hektarového rybníku Dvorák je totiž komplikovaná. Břehy a pozemky okolo vody patří městu. Rybník samotný je v majetku Českého rybářského svazu a rybáři na něm intenzivně hospodaří. Také kvalita vody v rybníku není příliš dobrá, na což upozorňovala i veřejnost.

Rybáři by chov omezili. Ale chtějí kompenzace

Opoziční zastupitelé rybářům nastínili možnost chovat ryby v krasoňovském rybníku, který patří želivským premonstrátům. Dvorák by pak mohli přenechat pro účely koupaliště.

„Jenže rybáři si přesunutí chovu neumí představit. Variantou také je, že by chov ryb omezili, ale v tom případě by chtěli po městě kompenzace ušlého zisku. V současnosti čekáme na vyčíslení této částky z jejich strany. A město se pak rozhodne, zda by bylo ochotno to akceptovat. Pořád by to ale byl rybník Českého svazu rybářů,“ připomíná Machek

„My tyto problémy vnímáme. Proto jsme si řekli, že paralelně zkusíme vytvořit další variantu, která je na pozemcích města. Nachází se jen kousek nad rybníkem Dvorák. Vznikla by tam úplně nová vodní nádrž,“ dodává.



Iniciátoři projektu si nechali vypracovat předběžný hydrogeologický průzkum, který naznal, že jsou v této lokalitě vodní zdroje, které by bylo možné využít pro napouštění nádrže.

Ale ani druhá varianta přírodního koupaliště není úplně bez problémů. Situaci komplikuje pro změnu výskyt chráněných živočichů – zmije obecné a modráska bahenního.



Tento druh drobného motýlka má mimo jiné zajímavý životní cyklus. Jeho život je závislý na tom, zda motýlí housenku najdou mravenci žahaví. Jinak zahyne. Mravenci si housenku odnesou do svého mraveniště, kde ji krmí. Může v mraveništi i přezimovat. Jakmile se z kukly vylíhne motýl, „azyl“ u mravenců opouští.

Ochránci a úřady prověří výskyt chráněných druhů

Zastupitelé se proto rozhodli prověřit výskyt chráněných druhů a získat k této problematice stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny a odborů životního prostředí krajského úřadu a města Humpolec.

„Záměr přírodního koupaliště Březinka jsme probírali na komisi pro architekturu. Pokud by to fungovalo, bylo by to perfektní. Je to dobrá lokalita, která je dostupná pro pěší. Míst na koupání tu na Humpolecku moc není a koupaliště Žabák vyhovuje zase jiné skupině lidí. Ale abychom mohli uvažovat dál, je třeba prověřit všechny otazníky,“ uvedl na zastupitelstvu místostarosta Vlastimil Burkner (KDU-ČSL).

Na to, že lidé mají zájem o rekreaci v přírodě, ukázalo loňské léto, kdy členové Humpolec GO upravili břehy rybníka Dvorák.

„Po dohodě s odborem životního prostředí jsme to tam vyčistili, zasela se nová tráva, instalovala se lehátka, pískoviště. Lidé to přes léto začali využívat a myslím, že si to oblíbili. Rádi bychom, aby se areál i nadále zveleboval po stránce rekreační, i kdyby z něj koupaliště nebylo,“ doplnil Petr Machek.