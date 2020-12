Třeba se jednou vydáme i na Mars, sní český expert na robotizaci

12:00

Roboti dávno nejsou neohrabanými napodobeninami lidí, které známe ze starých sci-fi filmů. Nahradit už umí nejen dělníka nebo operátora, ale „učí se“ zvládat i role lékařů, právníků, manažerů... A časem možná mohou zastoupit také politiky. „Jenže si neumím představit, co by to udělalo s lidmi, kdyby v televizi někdo řekl, že nám vládne počítač. I když jsem si skoro jist, že by takové vládnutí bylo ve spoustě situací efektivnější,“ říká generální ředitel havlíčkobrodské společnosti B:TECH Igor Zahrádka.