Robotizace v praxi: populární jsou „koboti“, kteří s člověkem spolupracují

Dánský ministr průmyslu Simon Kollerup v úterý představil nové centrum robotiky, o které se na pozemku velikosti 50 tisíc metrů čtverečních budou dělit společnosti Mobile Industrial Robots (MiR) a Universal Robots (UR).

Obě firmy vyrábějí roboty, kteří člověka nenahradí, ale pracují po jeho boku. MiR a UR štědře financuje americká společnost Teradyne, která do nich už investovala víc jak půl miliardu dolarů (víc jak jedenáct miliard korun).



Průkopníci robotiky věří, že se během následujících let promění programovací jazyk robotů, píše se v tiskové zprávě serveru JenPráce.cz. Zatímco nyní jsou roboti programováni skriptově ze souboru textových příkazů určujících konkrétní vzorce chování, budoucí roboti by mohli fungovat na bázi vizuálního programovacího jazyka. Naprogramovat robota by tak zvládl i řadový zaměstnanec.

Zmíněný přístup by měl přispět k vývoji takzvaných kolaborativních robotů, zkráceně kobotů. Zatímco klasický robot, si svých lidských spolupracovníků nevšímá (a může je tak v některých případech i zranit), kobot s nimi účelově spolupracuje.

Ohrožené profese Průmyslová velkovýroba Skladování a logistika Zemědělství Administrativa, telemarketing Přeprava a doprava Finančnictví a účetnictví Zdroj: JenPráce.cz

Díky robotizaci některé pracovní pozice zaniknou, jiné se však objeví. „Jako vždy je to něco za něco. Rozšíření robotů a umělé inteligence s sebou přinese nové pracovní příležitosti. Ty ale budou vyžadovat jiné schopnosti i odbornosti,“ předpovídá Radovan Hypš, ředitel pracovního portálu JenPráce.cz.

Rekvalifikace nestačí

Podle Hypše by zaměstnavatelé sice neměli podceňovat rekvalifikační kurzy, sám o sobě ale takový typ vzdělání nestačí. O problému mluvil v roce 2018 průkopník a vizionář vývoje umělé inteligence Kai fu-Lee z čínské společnosti Sinovation Ventures.

„Já samozřejmě také věřím v důležitost celoživotního vzdělávání, těžko ale převychováte někoho, kdo se profesně věnoval telemarketingu, v PR ředitele,” uvedl tehdy Kai fu-Lee. „A nenechme se mýlit, z těchto dvou pozic přežije ta druhá zmíněná. Autenticita, empatie a komplexnost – práce založené na těchto principech robotizace ohrožuje nejméně,“ dodal.

Studie Oxford Economics předpokládá, že roboti do konce roku 2030 převezmou dvacet milionů pracovních pozic ve výrobě. Během uplynulých dvou dekádách se počet robotů zavedených do výroby ztrojnásobil na 2,25 milionů. Celosvětová analýza poradenské společnosti PwC ukazuje, že ve výrobě může po roce 2030 zaniknout až 45 procent míst, v Česku je to až 55 procent.

„Kromě jakékoli manuální rutiny jsou v tomto ohledu ohrožené i duševní rutinní činnosti. Díky technologiím se dá výrazně automatizovat například účetnictví. Také právo, v oblasti navrhování smluv,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik portálu Jobs.cz.



Perspektivní profese Softwarové inženýrství Programování Analýza počítačových systémů Výzkum a vývoj Kyperbezpečnost Zdroj: JenPráce.cz

I přesto myšlenka robotizace stále ještě počítá i s lidským faktorem. Tak například MiR minulý rok zaměstnala sto nových zaměstnanců, přitom má nyní dohromady jen 220 zaměstnanců. UR poskytlo 280 pracovních pozic za poslední dva roky a nyní má asi 700 zaměstnanců.

Podle expertů na trh práce tak situace nahrává absolventům inžerýrských oborů, expertům na vědu a výzkum či kyberbezpečnost. „Oblastí, kde mohou chytré technologie nahradit řadu rutinních činností, je i kódování, byť si to příliš neuvědomujeme. Přepis zadání do programovacího jazyka může být snadno automatizovaný. Nejméně ohrožené jsou pak tvůrčí profese, například design produktů a služeb zůstane ještě poměrně dlouho doménou lidí,“ míní Dombrovský.

Trpělivost přináší roboty

Příjmy dánských robotických společností narostly v roce 2018 o 18 procent, ačkoli před patnácti lety v Dánsku ještě žádný robotický průmysl neexistoval. Podle výzkumu platformy ABI Research, která zkoumá dopady techonologického pokroku, bude mít trh s roboty do roku 2030 hodnotu 12 miliard dolarů.

Neovlivněné profese Medicína

Pečovatelství

Vzdělávání

Mediální komunikace

Marketing a PR Umělecké činnosti

Zdroj: JenPráce.cz

Dílčí neúspěchy ale ukazují, že robotizace má před sebou ještě složitou cestu za dokonalostí. Připomeňme chybnou předpověď vynálezce Elona Muska, který si myslel, že jeho automobily Tesla budou schopné řídit bez jakékoli asistence lidí do konce roku 2019. Za zmínku stojí i fakt, že se Boeing nedávno rozhodl po šesti letech vývoje a závádění automatizované montáže letounů vrátit k staré osvědčené metodě – lidským rukám.