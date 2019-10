Rutinní práce na vymření. Automatizace ohrozí 40 procent míst v Česku

1:00 , aktualizováno 1:00

Téměř třetina pracovních míst by v následujících letech mohla celosvětově zaniknout v souvislosti s robotizací. Analýza poradenské společnosti PwC ukazuje, že Česko patří spolu s Německem, Francií či Slovenskem do skupiny zemí, kde mohou roboti „obsadit“ větší počet pozic. V Česku může do poloviny 30. let zaniknout 40 procent pracovních míst.