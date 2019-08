Zemědělci jsou s digitalizací dál než průmysl, tvrdí průzkum

Osmdesát procent dotázaných zemědělců ví, co je to digitální zemědělství. Ale zatím jen pětina nové technologie pořizuje. Přesto je to podle odborníků úspěch.

Technologie precizního zemědělství usnadňují řadu činností. Konkrétně podle dotázaných už v Česku například umožňují řízení provozu drůbežárny přes počítač, výrobu krmných směsí, sušení obilí a jeho skladování, dálkové řízení klimatu v halách, automatické řízení spotřeby v bioplynové stanici a podobně.

Za hlavní přínos zavádění moderních technologií zemědělci považují nahrazení nedostatku pracovních sil v zemědělství. Hlavním důvodem robotizace v průmyslu je podle Juliuse Belička, manažera společnosti ABB náhrada monotónní a pro člověka nevhodné práce, zvýšení bezpečnosti, stabilita produkce a kvality a snížení nákladů v sériové výrobě. „A stejné důvody vidíme jako hlavní argumenty pro další rozvoj průmyslové robotizace rovněž v zemědělství,“ řekl.

U malých podniků jsou však omezené možnosti pořizování těchto technologií, mimo jiné kvůli jejich vysoké ceně.

„Využití moderních digitálních technologií klade poměrně vysoké nároky na návrh celkového systému a integraci jednotlivých systémových dílů. Náklady na návrh a realizaci komplexního systému většinou převyšují možnosti OSVČ. Pro firmy, které jsou vybaveny standardní počítačovou technikou, je přechod na digitální farmu jednodušší,“ říká místopředseda představenstva AMSP Karel Dobeš.

Pouze třetina dotázaných sleduje data o zemědělské produkci skrze webové nebo mobilní aplikace. Tento trend je patrný zejména u firem s více než padesáti zaměstnanci, kde přes webové či mobilní aplikace data sleduje až 60 procent z nich.

O zemědělství 4.0, které se tento týden stane jedním z bodů veletrhu Země živitelka, se nicméně zajímá stále více zemědělců. A reagují na to už i banky.

„Velké podniky mají často díky své ekonomické síle mnohem lepší přístup k úvěrovým zdrojům na financování svých investic v oblasti Zemědělství 4.0. Malé a střední podniky se často k takto výhodnému financování nemohou dostat, a proto jim EU skrze banky nabízí řadu zvýhodněných programů financování, které jim zajistí výhodnější cenu úvěru a schopnost jej získat,“ uvádí Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství v ČSOB. Má na mysli například programy EU Smart Credit a EU InnovFin.