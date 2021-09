Nemocnice vyrostla kolem kříže, jeho opravu zkomplikoval restaurátor amatér

S trochou nadsázky se dá říct, že nemocnice v Brodě vyrostla právě kolem zmíněného kříže. Když ke konci 19. století – přesně před 136 lety – ve městě vznikala nová okresní nemocnice, tehdejší podnikatelé, obchodníci či statkáři to brali jako velký závazek a odpovědnost.

„Pro majitele pozemků na tehdejším Prempíru, jak se lokalita nazývala, byla velká čest poskytnout nemocnici půdu s výraznou slevou, či dokonce zdarma. Vznešení a ctihodní občané si tím ještě víc upevnili své jméno,“ přibližuje ředitel a historik havlíčkobrodského Muzea Vysočiny Michal Kamp.

Jedním ze statkářů, který své pozemky odkázal pro výstavbu nové nemocnice byl právě Vojtěch Niedermertl. Tři roky před svou smrtí na nich nechal postavit kamenný kříž. Vyroben byl z pískovce, na kříži je přibit litinový Kristus. Doplňují ho nápisy „V kříži jest spasení“ a „Ke cti a chvále Boží věnuje Vojtěch Niedermertl měšťan Německobrodský L. P. 1885“. Stojí před dnešním infekčním pavilonem.

„Kříž celou svou existenci stojí na stejném místě. Nemocnice tak byla vlastně postavena kolem něj, vyhnula se mu i později budovaná cesta,“ říká mluvčí nemocnice Petra Černo.

Památka po váženém statkáři se stala jakýmsi symbolem zdravotnického zařízení.

Škody řeší profesionální restaurátor

Jenže i na kříži se projevil zub času. Postupem let začal pomalinku zvětrávat, praskat a rozpadat se. Letos v létě se proto nemocnice domluvila s profesionálním kameníkem Milanem Krpálkem z nedaleké Lipnice nad Sázavou na jeho restaurování.

Vojtěch Niedermertl Německobrodský měšťan a statkář, který žil v letech 1811–1888.

Vlastnil dva domy čp. 48 a čp. 49 v horní části náměstí na rohu Havlíčkovy ulice, byl majitelem polností a hospodářských budov.

V roce 1865 byl zvolen členem výboru várečného měšťanstva pivovaru, roku 1871 byl zvolen jako druhý radní do výboru obecního představenstva, v roce 1877 se stal členem prvního sboru obecního zastupitelstva.

Proslul jako dobrý hospodář a velký lidumil. Přenechal své pozemky na Prempíru pro plánovanou výstavbu nemocnici.

Ve své poslední vůli odkázal po 200 zlatých městskému sirotčinci, měšťanskému chudobinci a také dětské opatrovně. Zřídil nadaci s odkazem 200 zlatých ke kostelu svatého Vojtěcha.

Na hřbitově u kostela svatého Vojtěcha je pochován, dvakrát ročně zde za něj bývaly slouženy mše svaté.



Když už bylo vše domluveno, do situace partyzánským způsobem rázně zasáhl jiný brodský restaurátor amatér. Jeden letní večer zkusil kříž na místě opravit sám. Leč učinil tak velmi neodborným způsobem. Použil klasický cement a moderní chemii a kříž ještě víc poničil.

„Z ničeho nic stál u kříže večer pán a něco na památku patlal. Když se ho kolegyně ptala, co tam dělá, říkal, že nic. A do rána pak byl kříž zacementovaný a omotaný železem. Chápeme, že pán chtěl pomoci, ale učinil tak značně neodborným způsobem. Když si restaurátor pro kříž přijel, jen lomil rukama,“ popsala Petra Černo.

„Někdo vyspravoval praskliny cementem a celý kříž přetřel stavebním lepidlem a silikonem. Tím způsobil ještě větší škodu,“ sdělil Milan Krpálek.

Kříž už demontoval a odvezl si ho k restaurování do dílny. Na místě zůstal pouze podstavec, který taktéž projde renovací.

Největší problém však restaurátor spatřuje v kovaných trnech, které se v minulosti do podobných plastik dávaly. Jenže trny časem zreznou a pískovec roztrhnou. „Hlavní dřík jsem musel dělat kompletně nový,“ přiblížil restaurátor.

Jinak je ale třeba celý kříž mechanicky vyčistit od mechů a lišejníků, zbavit ho nečistot, které se zapíjí do kamene.

Některé ornamenty musí restaurátor přesekat a chybějící části domodelovat z umělého kamene. Pozlatit bude ještě třeba sošku Krista.

Na opravu vyhlásili veřejnou sbírku

Obnova památky přijde nemocnici na sumu v řádech desítek tisíc korun. Vedení zdravotnického zařízení poprosilo veřejnost, zda by finančně vypomohla. „Vyhlásili jsme veřejnou sbírku. Stalo se tak vůbec poprvé,“ pravila mluvčí nemocnice.

Lidé mohou přispět do dvou pokladniček. Jedna je umístěna na informačním centru nemocnice, druhá v lékárně. Sbírka byla vyhlášena 3. srpna a trvat by měla tři měsíce. Kříž by se měl po opravě do nemocnice ale vrátit už v polovině září. V té době bude upraven i podstavec.

Okresní nemocnice v tehdy ještě Německém Brodě byla otevřena roku 1897. Tvořily ji čtyři budovy – hlavní budova pro nemocné, budova hospodářská, umrlčí komora a infekční pavilon. Celkem měla nemocnice 80 lůžek. Stavební náklady činily 170 831 rakouských korun a vnitřní zařízení stálo 52 000 rakouských korun. Zdravotnictví a péče o nemocné se ve městě posunula na zcela novou úroveň.

Předtím v Brodě sloužil pouze městský špitál. Ten od roku 1858 býval v nově postavené budově v současné Žižkově ulici. Dnes v tom samém domě sídlí městská policie. Původně měl špitál 33 lůžek, později se jejich počet rozšířil na 39. Velice rychle ale přestal technicky i kapacitně dostačovat.

Ke zřízení nové nemocnice v Brodě přispěl i nový nemocniční zákon z roku 1888.