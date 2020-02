Oprava v centru Brodu omezí tisíce lidí, hasiči budou k autům běhat

Městský úřad potvrdil datum 2. března. Ten den začne oprava zhruba půl kilometru dlouhého úseku Žižkovy a Dolní ulice. Práce budou rozděleny do tří etap, hotovo má být až na samém konci listopadu.

První etapa potrvá od počátku března do konce května. Ačkoli se tomu radnice chtěla alespoň zpočátku vyhnout, už v té době budou Dolní a Žižkova ulice zcela uzavřeny od mostu přes Sázavu po křižovatku „U Lorety“.

„Bude zachován jednosměrný provoz podél řeky v ulici Na Ostrově,“ slibuje vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno. Touto ulicí bude možné projet pouze ve směru od Sázavy na Žižkov, případně k hasičské stanici.

Dolní ulice z náměstí bude zaslepená. Stejně tak bude zaslepená ulice Na Valech. Obousměrně se bude jezdit i navazující ulicí Boženy Němcové.

„Proto v těchto ulicích bude omezeno parkování,“ podotkl Stehno.

Druhá etapa začne na konci května a skončí až s koncem letních prázdnin. Dopad této etapy na dopravu bude ze všech největší. Uzavírka Žižkovy ulice se během ní prodlouží až ke křižovatce s ulicí Prokopa Holého. Tudíž zanikne možnost alespoň jednosměrně uzavírku objet ulicí Na Ostrově. Ta bude přes léto zaslepená.

Sprintem na parkoviště

Vyjet nebude možné ani od hasičské stanice. To podstatně ovlivní činnost brodských profesionálních hasičů.

„Se stavební firmou jsme domluveni, že dokud to půjde, budeme projíždět uzavírkou. Až to kvůli zemním pracím nebude možné, budeme mít techniku připravenou na parkovišti u kulturního domu Ostrov,“ uvedl velitel stanice Martin Sedláček.

V praxi to bude znamenat to, že hasiči budou muset veškeré používané vozy vystěhovat ze svých garáží. Několik dní až týdnů pak s nimi budou parkovat na parkovišti pod širým nebem. Když zazní poplach, hasiči ze stanice doběhnou k autům na parkoviště a k zásahu vyrazí odtud.

Vozy městské policie a zásobování pro Základní školu V Sadech budou výjimečně projíždět parkem. Vjedou do něj pod kostelem a objedou rybník Obora.

„Tento koridor je v současnosti využíván jen chodci. Proto zde bude omezena rychlost na dvacet kilometrů v hodině a projet tudy bude moci pouze městská policie a zásobování školy,“ upozornil Stehno.

Až třetí etapa od září do konce listopadu částečně umožní řidičům projet opravovaným úsekem. Možné už bude jet z náměstí Dolní ulicí k řece Sázavě a z ulice Na Valech odbočit doprava do Žižkovy ulice. Zbylá omezení ale zůstanou až do konce listopadu.

Městská hromadná doprava bude od března po dobu oprav jezdit podle zvláštního objížďkového jízdního řádu. Ten ještě nebyl definitivně schválen.

Technické služby počítají s dočasným zrušením linek čísla 1 a 3, obsluhou Žižkova ze severovýchodního obchvatu a provizorní zastávkou v Husově ulici místo Havlíčkova náměstí. Tam žádný autobus nepřijede.

Otevřou most u Rica

Alespoň částečně dobrou zprávou pro řidiče je, že bude pro automobilovou dopravu otevřen most u Rica z Plovárenské do Bělohradské ulice. Ten slouží pouze chodcům, ale v minulosti ho město v případě větších uzavírek obvykle otevřelo i motoristům.

„Rada města schválila úpravy, které jsou podle policie k otevření mostu nezbytné, a odsouhlasila i smlouvu s jejich dodavatelem,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Most bude průjezdný jednosměrně ve směru od Žižkova ke Kauflandu. Otevřen bude 23 hodin denně, vozidla tudy neprojedou ráno mezi sedmou a osmou hodinou. Vedení města chce, aby se přes most nejezdilo v době, kdy tudy chodí zástupy děti od vlaků a autobusů do škol.

Koridory pro chodce

Podle Honzárka si otevření mostu vyžádá náklady převyšující 433 tisíc korun. Nutné bude oddělit chodce od aut, posílit veřejné osvětlení a instalovat značení.

„Pro oddělení chodců a dopravy necháme za mostem v délce 114 metrů položit panelový chodník, na mostě dlouhém padesát metrů přibude plot,“ dodal místostarosta.

Zatím však není jisté, zda vybraná firma úpravy stihne do začátku března.

„Je možné, že by se lávka mohla otevřít až během uzavírky Dolní a Žižkovy ulice,“ vzkázal Martin Stehno.

Než se tak stane, bude muset veškerá doprava proudit po jediné objízdné trase, kterou je severovýchodní obchvat a Masarykova, případně Chotěbořská ulice.

Chodců by se uzavření Dolní a Žižkovy ulice výrazněji dotknout nemělo. I během zemních prací pro ně budou vyčleněny koridory, kudy bude možné projít. Přístup do provozoven bude umožněn pomocí lávek.

Detailní informace včetně grafických příloh a mapových podkladů najdou zájemci na městských webových stránkách.