Obyvatelé i ekologové se brání výstavbě výrobních hal na jihu Jihlavy

Dvě haly na výrobu dveří a kartonových obalů na celkové zastavěné ploše 24 tisíc metrů čtverečních s administrativními a technickými budovami, parkovištěm pro 153 osobních aut, 12 dodávek, 37 kamionů a denní pohyb až 20 nákladních aut.



Taková je představa investora o lokalitě poblíž Znojemské ulice v jižní části Jihlavy, kde by měl vzniknout takzvaný multifunkční areál lehké výroby a služeb.

Proti záměru však vystoupili někteří místní obyvatelé i aktivisté ze spolku Zachraňte Sasovské údolí!. Ti se se svými námitkami zapojili také do takzvaného zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí.

Odbor životního prostředí Kraje Vysočina v minulém týdnu na jeho základě rozhodl, že v tomto případě nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž nařídil vypracovat studii dle zákona EIA.

„Akceptujeme toto rozhodnutí. Na jeho základě vypracujeme malou studii EIA. Ta prokáže, zda jsou námitky opodstatněné, či ne,“ konstatoval jihlavský architekt Jiří Vohralík, který zastupuje pražského investora ze společnosti I. C. P. Capital Partners.

Investor stáhl svůj původní záměr už na podzim

S rozhodnutím Kraje Vysočina jsou spokojeni lidé ze spolku Zachraňte Sasovské údolí!

„Šlo nám o to, aby nemohli začít stavět ve zkráceném řízení. To by znamenalo, že by získali stavební povolení a budovat by mohli už v polovině roku. Takhle se opravdu důkladně posoudí vliv stavby na životní prostředí,“ uvedla předsedkyně spolku Marie Nováková.

Takto by měly vypadat změny, které se připravují na jihu Jihlavy.

Odpůrci průmyslového areálu v této lokalitě slavili úspěch už na podzim, když stejný investor stáhl svůj původní záměr na výstavbu velkého logistického areálu. Denně mělo do lokality zajíždět až padesát nákladních vozidel. „Je vidět, že když se lidé angažují, má to cenu,“ odcházel tehdy z veřejného projednávání návrhu spokojený Stanislav Studnický.

Teď se spolek ohradil i proti novému záměru. Námitky podalo i několik místních obyvatel, Český svaz ochránců přírody nebo spolek Zelená alternativa. Lidé, kteří proti návrhu vystupují, se obávají nejčastěji zvýšené dopravní a hlukové zátěže. Vadí jim i některé nesrovnalosti v návrhu.

„Kdo zaručí, že v budoucnu nebude nákladní doprava daleko vyšší? Plánují výstavbu parkovacích míst pro 37 kamionů, přestože deklaruje průjezd 20 kamionů denně. Je vůbec možné, aby 25 zaměstnanců v lehké výrobě naplnilo produkcí 20 kamionů? Nemůže se jednat o plánované kapacitní rozšíření na logistické centrum,“ zamýšlela se ve svém dokumentu Marie Nováková, předsedkyně spolku Zachraňte Sasovské údolí!

Kvůli rybám v potoce by mohlo dojít k ekologické havárii

Odpůrci stavby hal zároveň požadují vyhodnocení vlivu dopravy a provozu areálu na obytnou zástavbu a širší okolí.

„Záměr vůbec neuvažuje o rekreačních stavbách v údolí řeky Jihlávky, Sasovského údolí, Ráj, Domky, které budou ovlivněny hlukem a emisemi z provozu areálu. V těchto lokalitách se zhorší komfort bydlení a rekreace,“ upozornili.

Lidé nesouhlasí ani s navrhovaným řešením odvodu dešťové vody z areálu. Ta by měla být z retenční nádrže odváděna nově navrženým dešťovým sběračem pod městským obchvatem směrem k chatové oblasti. Tam se napojí na potok ústící do řeky Jihlávky. „Jedná se o pstruhový potok a mohlo by dojít k ekologické havárii,“ varují.

Mezi připomínkami účastníků zjišťovacího řízení byla často zmiňována obava z dopadu na celkový krajinný ráz.

Upozorňovali také na možné znehodnocení pohledů na historické centrum i na to, že haly budou vidět z opačného pohledu, tedy z centra města.

V dokumentaci EIA se bude muset investor zaměřit zejména na deset bodů, které stanovil Kraj Vysočina. Mezi nimi je například vytvoření vizualizace zakreslením do fotografií, vyznačit výškovou hladinu nejvyšších a nejvýše položených objektů a provést srovnání ve vztahu k výškové hladině vysílače nebo nechat vyhodnotit případný vliv dešťových vod odtékajících z retenčních nádrží na povrchové vody.