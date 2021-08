S větrným mlýnem se radnice trefila, do Třebíče láká tisícovky turistů

Mlýn je výjimka, na památkách návštěvnost klesá „Hlavní je, že od nás lidé odcházejí spokojeni,“ říká kastelán zámku v Náměšti nad Oslavou Marek Buš. Oproti loňsku se v červenci návštěvnost této památky snížila o 30 procent. Loňský velký zájem, kdy většina památek čelila po letním uvolnění protikoronavirových restrikcí náporu turistů, se letos neopakuje. Po uplynutí zhruba tří čtvrtin prázdnin hovoří provozovatelé vesměs o průměrné či podprůměrné sezoně. „V červenci jsme zaznamenali 25 procent pokles v návštěvnosti oproti loňsku. Od Asociace nestátních otevřených památek i z dalších zdrojů máme informace, že ostatní památky na tom byly až na výjimky podobně - pokles byl oproti loňsku v průměru o třetinu,“ uvedla Martina Sedláková, mluvčí žďárského zámku, na který o těchto prázdninách zatím zavítalo kolem sedmi tisíc platících lidí. Další tam ale míří na jednorázové akce či do volně přístupného areálu. „Domníváme se, že se jedná o důsledek komfortnějšího cestování do zahraničí oproti loňsku a uplatňování již uhrazených voucherů u cestovních kanceláří. Zároveň vnímáme trend, kdy narůstá počet lidí, kteří tráví dovolenou v přírodě aktivní turistikou,“ řekla Sedláková s tím, že za srpen se však rýsují o něco příznivější čísla. Také zámek v Náměšti nad Oslavou se stal toto léto cílem menšího počtu lidí. „Ke konci července jsme ve srovnání s loňskem měli návštěvnost zhruba o 30 procent nižší. A samozřejmě je to zcela nesrovnatelné s rokem 2019,“ vyjádřil se Marek Buš, kastelán zámku. Rozdíl vidí v tom, že loni šlo v létě otevřít bez omezení. Tuto sezonu už tu ale nějaká opatření jsou a ne každý je ochotný se tomu přizpůsobit. „Pro nás však není stěžejní, kolik lidí přichází, ale zda od nás odcházejí spokojení, a to se naštěstí daří,“ dodal Buš.

Přibližně stejnou návštěvnost jako loni hlásí velkomeziříčský zámek, v jehož areálu sídlí i městské muzeum. „Jedinou změnou je, že letos v červnu k nám chodily školní výlety - celkem deset tříd. Loni tu škola nebyla žádná, jelikož to kvůli uzavření škol nebylo ani možné,“ sdělila Lucie Pavelcová z muzea.