Klientů přibývá, žďárský úřad i proto zkracuje hodiny pro veřejnost

Lidem, kteří si chtějí u přepážky například vyřídit řidičský průkaz nebo zaregistrovat či přepsat auto, bude příští rok vyvolávací systém ve čtvrtek a v pátek k dispozici pouze do třinácti hodin. V současné době tam přitom mohou zájemci své záležitosti vyřídit ve čtvrtek do tří, o den později pak do půl třetí odpoledne.



„Změna začne platit od ledna 2020, aby lidé měli možnost se s ní seznámit,“ uvedla Martina Hostomská, tajemnice žďárské radnice.

Důvod omezení? Od června 2017, kdy začala platit novela zákona a lidé už nemusejí řešit registraci nebo přepis auta v místě trvalého bydliště, ale na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností, přibyla úředníkům práce. Do Žďáru nad Sázavou totiž míří i zájemci z větších měst, kde je vyřízení některých záležitostí časově náročnější.

„Pracovníkům přepážek pak právě kvůli nárůstu této činnosti nezbývá prostor na vyřizování jiné potřebné agendy - například administrativy nebo správních řízení,“ vysvětlila Martina Hostomská.

Odpoledne po práci bývají u klientů odboru dopravy žádanější

Obyvatelé se v souvislosti s novinkou obávají delších čekacích dob a front.

„V rodině máme aut několik. Jsou to vesměs ojeté vozy, které dáváme sami dohromady, takže občas samozřejmě vyřizujeme na úřadě nějakou koupi nebo přepis. A to hlavně odpoledne, po příchodu z práce. Omezení se mi pochopitelně nezamlouvá,“ vyjádřil se Pavel D. z malé obce kousek od Žďáru.

Mladý muž se podle svých slov snaží využívat rezervaci termínu přes internet, kdy předem objednaní klienti mají v daný čas přednost.

„Ne vždy ale tak dlouho dopředu vím, kdy v práci skončím. Navíc o odpolední časy je logicky velký zájem a jsou brzy vybrané. To teď určitě lepší nebude, když se možnosti na odpoledne zúží,“ popsal.

Na radnici se však negativního dopadu na klienty příliš neobávají.

„Domníváme se, že pro místní to stále zůstane dobře dostupná služba. A v případě člověka, který k nám jede třeba z Pardubic nebo Brna, to záleží už na jeho zvážení, zda se mu cesta vyplatí,“ podotkl žďárský starosta Martin Mrkos.

Posouvá se i čas otevření úřadu ze sedmé na půl osmou

Změna by podle vedení města měla přinést i pozitiva. „Ve chvíli, kdy úředníci budou mít na ostatní administrativní práci mimo přepážky vyčleněné hodiny, může dojít i ke zrychlení řízení,“ míní žďárský místostarosta Josef Klement.

Další změna v novém pracovním řádu se týká začátku provozní doby celého městského úřadu. Ta je doposud stanovena na sedmou hodinu ranní.

„Od příštího roku se posune na půl osmou a bude platit pro všechny agendy. Naší snahou bylo sjednotit dosud tři doby fungování úřadu - otevírací, provozní a úřední, což působilo poněkud chaoticky,“ konstatovala Martina Hostomská s tím, že dalším důvodem této změny byla již zmiňovaná snaha poskytnout více prostoru pro práci mimo přepážky zaměstnancům odboru dopravy.



Novinka však nic nemění na možnosti klientů domluvit si s konkrétním pracovníkem schůzku na čas mimo stanovenou dobu.

„I přes toto zkrácení zůstáváme úřadem s největším počtem provozních hodin v širokém okolí, pokud to srovnáme třeba s Velkým Meziříčím nebo i jihlavským magistrátem,“ dodala Hostomská.