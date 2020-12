Štědrovečerní večeře bývala skromným pohoštěním až o patnácti chodech

Vánoční recepty Smažený kapr na vánočním stole je klasika, kterou zná každý a moc se na ní nedá zkazit. Co takhle vyzkoušet si kapra jinak? Třeba podle prvorepublikového receptáře Magdaleny Jeřábkové z Velké Bíteše?

Kapr na černo kapr

1 cibule, mrkev, petržel

část celeru

4 lžíce černého postrouhaného chleba

5 lžic perníku

15 pepřů, 6 hřebíčků

kousek zázvoru

5 nové koření

5 vlašských ořechů

5 suchých švestek

kousek citronové kůry

trochu mandlí

2 dkg hrozinek

1/6 l octa

1 l sladkého piva

kousek cukru a soli

máslo

citronová kůra Kapra rozkrájíme, nasolíme, necháme asi přes půl hodiny odležet. Nakrájí se cibule a kořenová zelenina, postrouhá se chleba, perník a citronová kůra, přidá se koření, zázvor, ořechy, mandle, švestky a hrozinky. Na to se nalije ocet a sladké pivo, když není, tak trochu vína, kousek cukru a soli dle chuti. To vše se nechá asi 3/4 hodiny vařit. Pak se do toho položí kusy kapra v ubrousku vysušené a není-li dosti omáčky, přilije se trochu vína neb piva, aby ryba byla pokryta. Také kousek másla, trochu strouhaného perníku se přidá, přilije ocet, kus cukru na másle do hněda upražený, kastrol se přikryje a kapr do měkka uvaří. Pak se vyndá na mísu, přecezenou omáčkou poleje a drobounkou citronovou kůrou posype. Karamelky na stromeček 25 dkg krystalového cukru

1/4 l smetany

12 dkg másla

7 dkg medu

9 lžic vody Do kastrolu nasypeme cukr, nalijeme vodu a necháme asi 5 minut vařit. Potom přidáme máslo, smetanu a med. Vaříme za stálého míchání tak dlouho, až se za vařečkou tvoří cestička a hmota získává okrové zabarvení. Trošku kápneme na studený talířek a vyzkoušíme, zda hmota houstne. Pak obsah kastrolu nalijeme na máslem vymazaný plech a hned jak začne tuhnout, vyděláme placku z plechu na prkénko a rozkrájíme na čtverečky. Karamelky pak balíme do staniolu a věšíme na stromeček. Pozn.: Přepis z prvorepublikových receptářů Marie a Silvy Krčové z Velké Bíteše. Zdroj: Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč