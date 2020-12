Békání i průvod ovcí. Letité tradice si letos na Horácku musejí dát pauzu

16:00

Co nepřerušila válka, co nezrušil komunistický režim, to vzala epidemie koronaviru. Letos jí musela ustoupit řada tradičních venkovských prosincových zvyků, jež jsou spjaty s Vysočinou. Některé se nekonají poprvé po dlouhých desetiletích. Podle pořadatelů se ale venkovské zvyky jistě vrátí.