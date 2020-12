Kvůli covidu zrušenou Betlémskou cestu má letos nahradit i hudební traktor

Tisíce lidí z celé republiky, ale i ze zahraničí mířily každoročně od konce prosince do začátku února do Třeště, aby si prohlédly betlémy místních lidových tvůrců a stavitelů. Přijížděly dokonce i celé autobusové zájezdy.

Unikátní je, že třešťští betlémáři své mnohdy staletí staré skvosty zpřístupňují veřejnosti přímo ve svých domácnostech. Letos se však tradiční akce zvaná Betlémská cesta, která čítala kolem dvaceti zastávek v obydlích jednotlivých lidových tvůrců, kvůli vládním protiepidemickým opatřením neuskuteční. Bude to poprvé v historii této tradice.

„Betlémy dělám přes sedmdesát let a letos bohužel poprvé to bude bez lidí. Budeme mít klidnější Vánoce. Když betlém zpřístupníme, prakticky se měsíc a půl nedostaneme z chalupy. Pořád někdo chodí. V posledních letech jezdily celé autobusové zájezdy. Přicházelo k nám až dva a půl tisíce lidí,“ usmívá se sedmasedmdesátiletý stavitel a stále aktivní tvůrce betlémů Jan Bukvaj.

Uznává, že letos nemá cenu kvůli riziku nákazy covidem-19 hazardovat a pouštět si domů tolik lidí. Přesto se těší, až bude moci svůj betlém opět ukázat lidem. „Doufáme, že ta korona přejde a příští rok se společně se zájemci o návštěvu opět potkáme,“ věří.

Betlém, který patří k největším v Třešti, si ale Jan Bukvaj postaví. Vlastně už s jeho stavbou začal. „Už jako malý jsem stavěl betlém se svým dědou. Svůj vlastní betlém mám už pětapadesát let,“ připomíná s tím, že jej tvoří 350 vyřezávaných postaviček lidí a přes šest stovek zvířat.

Staví jej na dvorku, kde k tomu má v dílně uzpůsobenou celou jednu místnost. „Mívali jsme betlém doma, ale když se vám bytem proženou tři autobusové zájezdy, tak si dokážete představit, jak to tam vypadalo,“ směje se.

Zavřená bude i výstava

Stejně jako Betlémská cesta bude kvůli vládním nařízením uzavřena i výstava betlémů v Muzeu Vysočiny i v Schumpeterově domě.

„Je nově upravená a čeká na návštěvníky. Bohužel je do expozice nebudeme moci pustit,“ říká starosta Třeště Vladislav Hynk.

Potěšit se s betlémy třešťských tvůrců mohou lidé alespoň v online prostředí. „Vytvořili jsme interaktivní virtuální projekt. Na facebookové stránce Betlémská cesta Třešť jsme vystavili fotografie betlémů jednotlivých domácností i s krátkým komentářem k nim. Zároveň jsme vyzvali veřejnost, aby nám poslala fotografii svých vlastních betlémů. My je pak nasdílíme na dané stránce,“ říká starosta Vladislav Hynk.

Je jedno, zda to budou betlémy dřevěné, papírové nebo třeba z perníku. A nemusí být dokonce ani z Třeště. „Jen na lidech bude záležet, jak dlouhá bude a kam povede letošní Betlémská cesta,“ vzkázala místostarostka Eva Požárová.

Hrají a zpívají na vlečce

Doba koronavirová ale dává vznikat i zajímavým a originálním projektům, které by se zřejmě jinak neuskutečnily. Nemožnost zajít si na koncert nebo si zatančit na bále vyřešila v Třešti skupina nadšenců a muzikantů po svém.

Za traktor zapřáhli pojízdné a ozvučené pódium, na němž hraje a zpívá živá kapela, a takto projíždějí ulicemi města. Cílem bylo podle starosty rozdat v adventním čase co nejvíc radosti a přidat na tváře lidí co nejvíc úsměvů. Hudební vůz se do třešťských ulic vydá celkem čtyřikrát, přičemž dvě vystoupení mají umělci již za sebou. Zbývající dvě produkce obyvatele ještě čekají.

Výjezdy jsou překvapením

„Záměrně neříkáme, který den a kdy to bude, aby se lidé neshlukovali. Bude to překvapení,“ vysvětluje starosta. Odezva lidí na tuto akci je velká a příjemná. „Vycházejí ven, vyklánějí se z oken, někteří jdou i za vozem. Hudba se ve ztichlém městě pěkně nese, jen bývá těžké vůz vystopovat,“ líčí třešťský starosta a dodává, že by to mohla být inspirace i pro jiná města a obce, jak oživit život v této době.

Za projektem stojí podle starosty Matouš Hamerník a Petr Píša.