Vánoční poklad v kůlně. V Třešti chodí turisté do domácností na betlémy

Deset nejzajímavějších objevů mezi betlémy 1. Betlém Jana Bukvaje v Třešti

Asi největší „soukromý“ betlém. Je v něm devět set figurek včetně ladovského pašíka a chlapíka v kadibudce. Když vstoupíte do kůlny u Bukvajů, skoro tomu nemůžete uvěřit. Je to také jediný betlém, který je na všech stěnách místnosti, 360 stupňů kolem dokola. 2. Třebechovický betlém

Sice není barevný, ale má po nasvícení příjemnou „teplou“ barvu dřeva a spoustu zajímavých detailů. Najděte kluka na lípě, který chodil k betlémáři na hrušky. 3. Pražský kapucínský betlém

Povinná zastávka Pražanů s dětmi. Ty si určitě pamatují ovečku, která zabéká po vhození mince. Jeden z mála betlémů s postavami skoro v životní velikosti. 4. Krýzovy jesličky

Jsou zapsané v Guinnessově knize rekordů jako největší mechanický lidový betlém. Betlém v Jindřichově Hradci působí exoticky blízkovýchodní architekturou a množstvím cizokrajných zvířat. 5. Metelkův betlém v Jilemnici

Vyniká asi nejhezčí architekturou barevného městečka. Člověk by se chtěl nejraději zmenšit a projít se tam. Má i hudební doprovod. 6. Sušický betlém

Připomíná dětskou stavebnici. Ukazuje pro změnu typickou šumavskou lidovou architekturu. 7. Betlém Horní Lideč

Výstavka významných moravských staveb. V betlémě nechybí valašský kostelík ze skanzenu v Rožnově nebo lázeňský dům z Luhačovic a chrám na Hostýně. 8. Žižkovský betlém

Vystaven je v infocentru Prahy 3. Je poťouchlý jako image Žižkova a o humor tu jde především. Jezulátko je v kočárku a místo komety letí Jan Tleskač s létajícím kolem. 9. Jírův betlém, Kryštofovo údolí

Zástupce venkovních betlémů, navíc je svým stylem moderní a minimalistický. Bílým postavám to na sněhu sluší, i když některé z nich působí jak duchové. 10. Frýdlantský betlém

Prostorově velkorysé dílo je vystavené v malebné roubence ve Frýdlantu. Tady je hodně krajiny a méně figur a platí tu, že „méně je někdy více“. Rozpoznáte hrázděnou architekturu Sudet. Třeběchovický betlém je státem chráněná památka.