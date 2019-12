Světlo z Betléma máme už třicet let, skauti jej rozváží po celé zemi

Plamínek tradičně zapaluje dítě v jeskyni, nad kterou stojí chrám Narození Páně v Betlémě, kde se podle tradice Ježíš narodil. Odtud ho letecky přivezou do Rakouska a z něj za pomoci skautů putuje vlakem dále po Evropě.

Navazují na starou křesťanskou pověst o bratrech z Florencie, kteří odešli na křížovou výpravu do Svaté země.

Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek věčného světla, které hoří v betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil.

Po mnoha letech, těsně před Vánocemi, se před branami Florencie objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Splnil svou přísahu a přinesl světlo přímo z Betléma.



V Československu poprvé

Poprvé ho do bývalého Československa dopravili v prosinci 1989 exiloví skauti. „Přijeli z Rakouska na pražské hlavní nádraží, kde je už čekalo několik desítek skautů,“ vzpomíná Michala Rocmanová, která tehdy vedla v Praze ilegální skautský oddíl. Během krátkého ceremoniálu převzali pražští skauti světlo přímo v nádražní hale.

Odtud se průvod společně vydal na Václavské náměstí k soše českého patrona. Tady symbolicky položili lucernu s hořícím plamínkem na podstavec pomníku.

„Pamatuji si, že se kolem nás shromažďovali další lidé, co tudy procházeli. Václavské náměstí tenkrát stále bylo takovým kotlem, kde se pořád něco dělo,“ vzpomíná Rocmanová. Poslední zastávkou byl hřbitov na Vyšehradě, kde světlo položili na hrob zakladatelů českého Junáka. „Občas mu ho tam ještě nosíme, ale už nijak organizovaně. Je to i naše vzpomínka na první ročník,“ přiznává stále aktivní skautka Rocmanová, která dodnes pomáhá roznášet betlémské světlo po hlavním městě.

Vlakem po Česku

O rok později už světlo putovalo po celé naší zemi. Když v roce 1990 skauti a skautky nastupovali v Brně do vlaků s lucerničkami s betlémským světlem poprvé, nikdo podle pamětníků nedokázal odhadnout, jestli to není nejen poprvé, kdy ho rozváží do dalších koutů země, ale i naposledy. Kurýři tehdy s napětím vyhlíželi na každé zastávce, jestli tam na ně někdo čeká, jestli bude mít někdo o světlo zájem.

Zájem o světlo byl. A každý rok se zvětšuje. Přidávají se další skauti, další města. Letos je to už šest stovek míst, kde si můžete připálit svíčku a odnést si domů světlo až z Betléma.

Betlémské světlo Kde ho najdete Rozvoz z Brna začne v sobotu 21. prosince.

Světlo budou skauti rozvážet vlaky, kdokoli si pro ně může přijít na 600 místních akcí nebo 748 nádraží.

Někde bude rozváženo i po městě, třeba v Praze bude jezdit i Betlémská tramvaj.

Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možné získat razítko Betlémského světla.

Podrobný přehled na: betlemskesvetlo.cz.