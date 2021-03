Kdo byl první československý mistr světa v klasickém lyžování? Při té otázce by zaváhali i znalci zimních sportů. Ve statistikách Mezinárodní lyžařská federace FIS uvádí Otakara Německého z Nového Města na Moravě. Nedávno uplynulo 119 let od jeho narození a za týden to bude 54 let od jeho úmrtí.