Jihlava vyhlásila sbírku, v níž mohou dárci přispět na stavbu nové haly

„Investice do nové arény bude samozřejmě vysoká. Ale od sbírky si neslibujeme, že by měla přinést majoritní část financování. Je to spíš psychologický nástroj k tomu, že lidé stavbu podporují, že jí věří a chtějí se spolupodílet na tom, aby se ji podařilo postavit. Rozměr sbírky je primárně symbolický,“ zdůraznil Beke.

„Není to Národní divadlo, ale svým významem by jím hala pro kraj a Jihlavu být mohla,“ dodal radní.



V pondělí dopoledne, tedy tři dny od zveřejnění čísla účtu, bylo na kontě přes 20 tisíc korun. Z toho bez koruny deset tisíc poskytl právě Beke.

Město chce na konci dubna představit také konkrétní formy poděkování pro jednotlivé dárce.

„Zvažujeme vystavování pamětních listů, zápis na digitální nosič, který bude umístěn uvnitř haly a ukryt pro další generace. Přemýšlíme i o prodeji sedaček v tom smyslu, že na sedačce bude navždy jméno dárce,“ nastínil možnosti Beke.

Nová multifunkční aréna by měla stát přibližně 800 milionů korun bez DPH. Dalších 200 milionů korun budou znamenat vedlejší náklady například na demolici starého zimního stadionu.