Výlov byl dřinou bez kyslíku, v mokrých rouškách nemohli rybáři dýchat

„Nás jen tak něco nerozhází. Jsme zvyklí na námahu, mokro, déšť i případné horko v rybářských oblecích. Když je naopak mráz, klidně rozbíjíme na rybníku led. Ale mít přes pusu roušku, to jsem ještě nezažil,“ konstatoval jeden z rybářů.



Také další jeho kolegové se shodli na tom, že fyzická námaha není s ochranou nosu a úst žádný med.

„Zvládnout se to musí, ale lépe by se nám samozřejmě pracovalo bez roušek. Stejně je máme úplně mokré, jak dýcháme a jde nám pára od pusy. A pokud bych měl vycházet z dostupných informací, v takovém stavu jsou jako ochrana stejně k ničemu,“ řekl třeba Josef Holemář.

Podle Petra Kulhánka, šéfa úseku rybářství společnosti Kinský Žďár, ale všichni rybáři dostali instrukce, že ochranu nosu a úst používat mají.

„Komplikace to pro nás pochopitelně je. Když totiž rouška navlhne, stává se málo prodyšnou a vznikne z ní vlastně membrána, která brání dýchání. Ale nařízení a hygienické podmínky se snažíme maximálně dodržovat. Je to i v našem zájmu,“ konstatoval Kulhánek.



V případě, že by někdo z jeho takzvané „fish party“ onemocněl koronavirem, šel by pravděpodobně do karantény celý rybářský tým.

„A to by byl obrovský provozní problém. Museli bychom termíny výlovů posunout a vše už by se asi ani nedalo stihnout, protože v pozdním podzimu je velké riziko, že rybníky zamrznou,“ vysvětlil Kulhánek.

Kapři se prodávaly, ale tataráček připravovat nemohli

Rybáři jsou podle něj rádi, že mohli uskutečnit i tradiční prodej čerstvých šupináčů na hrázi rybníka. Na zemi u stánků byly vyznačeny dvoumetrové rozestupy, jež kupující vesměs dodržovali.

„Mrzí nás, že se tu letos nemůžeme potkat se známými jako obvykle, dát si něco dobrého k pití a vynikající kapří tataráček, na který jsme se vždy těšili. Ale co se dá dělat. Jsme vděční i za to, že jsme si sem mohli přijet pro čerstvé kapry. Hned zítra půjdou do udírny,“ pověděla rodina Kratochvílova ze Žďáru.

Šupináči, jež nekoupili lidé už během víkendu, skončí převážně na vánočních tabulích. A letos je podle rybářů nač se těšit. Kapři, kteří tvoří asi 90 procent obsádky Veselského rybníka, jsou pěkní, s váhou kolem tří kilogramů. Stát by měli opět do osmdesáti korun za kilo.



V sítích ale skončili třeba i amuři nebo dravé ryby, jako jsou štiky, okouni, candáti či sumci. „Máme tu ještě vytřeného okounka s bělicí, kteří se dají prodat pro zpáteční zarybnění toků. Vykupuje je rybářský svaz,“ upřesnil Petr Kulhánek.

Z dalších větších Kinského rybníků se bude letos lovit ještě Rendlíček, z nějž ryby také poputují na vánoční tabule, nebo Matějovský rybník. Voda z něj potom přiteče právě do „Veseláku“, do něhož budou opětovně nasazeny další ryby.