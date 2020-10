Letošní výlovy se musí obejít bez diváků, vánočních kaprů však bude dost

Čáru přes rozpočet rybářům udělaly letos i srážky, které se v uplynulých dnech přehnaly přes Vysočinu. Co ze zrovna vypouštěných rybníků do té doby vyteklo, to do nich zase obratem přibylo.



„Počítáme tedy s tím, že se kvůli tomu budou muset termíny výlovů o zhruba jeden týden posunout,“ sdělil Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár.

Výlov Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku, který se měl původně odehrát již o tomto víkendu, se podle něj uskuteční až o víkendu 24. - 25. října.

Na podívanou s doprovodným programem, která bývá lákadlem pro děti i dospělé, však tento rok musejí lidé zapomenout. Kvůli aktuálním vládním nařízením proti šíření koronaviru se rybník, jenž patří se svojí rozlohou 87 hektarů k největším v kraji, pouze klasicky vyloví.

„Počítáme s tím, že prodej čerstvých ryb, pochopitelně s dodržením všech hygienických podmínek a rozestupů, snad rušit nebudeme. I když samozřejmě nevíme, zda se do té doby pravidla nějak nezmění. Žádné další aktivity se však konat nebudou,“ podotkl Kulhánek.

O doprovodný program přijde i oblíbený výlov v Telči

Dodal také, že se pro letošek plánuje z větších vodních nádrží ještě vylovení Matějovského rybníka a Rendlíčku.

Společnost Kinský Žďár hospodaří na bezmála šesti stech hektarech vodních ploch, a to převážně na Žďársku. Její největší rybník - Velké Dářko - se letos lovit nebude. Nádrž o rozloze 206 hektarů totiž vydává své šupinaté bohatství pouze jednou za dva roky a poslední výlov byl loni.

Cena Kinského kaprů by se ani tento rok zvyšovat neměla a opět se bude pohybovat kolem osmdesáti korun.

Tradičně hojnou návštěvnost mívá slavnostní výlov Štěpnického rybníka v Telči, jenž je pro letošek avizován na poslední říjnový den. Lidé tam v minulosti měli nejen možnost vidět rybáře v akci, ale také se něco dozvědět - jejich činnost totiž komentoval moderátor. Nechyběly ani ceremoniály, doprovodný program, živá hudba, bohatá nabídka nejen čerstvých šupináčů, ale i rybího i dalšího občerstvení.



Dubnový výlov Sykovce na Žďársku v rouškách a v tichu:

6. dubna 2020

Teď ale pořadatelům zatopila pandemie koronaviru. Stejně jako řada jiných akcí bude muset i výlov proběhnout ve značně redukované formě.



„Rybník se lovit bude a také prodej ryb bychom rádi uskutečnili, ovšem záleží samozřejmě na tom, zda to umožní aktuální nařízení. S doprovodným programem za této situace bohužel nepočítáme,“ uvedl Pavel Nechvátal z Rybářství Nechvátal z Horní Cerekve, které obhospodařuje asi 150 hektarů rybníků na Pelhřimovsku a Jihlavsku.

Raději ve všední den a bez předchozího oznámení

S výlovy bez účasti zvědavců z řad veřejnosti počítá i rybářství společnosti Maria Podstatzká-Lichtensteinová, které se věnuje chovu ryb v asi padesáti vodních nádržích na Velkomeziříčísku. Letos se tam má lovit například Netínský rybník, akce se však uskuteční, stejně jako v případě dalších menších rybníků, ve všední den a bez předchozího avíza, aby se zamezilo právě účasti veřejnosti.

Sezonu hodnotí toto rybářství jako příznivou. „Řekl bych, že se jednalo o lehce nadstandardní přírůstky. Vánočních kaprů by mělo být dost a počítáme i se stejnou cenou jako minulý rok - kolem 85 korun za kilo,“ zhodnotil Karel Báňa ze střediska rybářství společnosti Maria Podstatzka-Lichtensteinová.

Zdražování neplánují ani v chotěbořském Rybářství Vysočiny, jež hospodaří na zhruba 65 hektarech rybníků na Havlíčkobrodsku. S výlovy začali před asi dvěma týdny, ovšem i tam musejí kvůli dešťům termíny posouvat.

„Sezona letos na jaře nevypadala zrovna dobře, byl chladný květen a červen. Potom to ale vynahradil srpen a nezvykle teplé září, takže kapři budou pěkní a bude jich dost,“ okomentoval nakonec vcelku průměrnou sezonu Josef Nikl, majitel Rybářství Vysočiny.