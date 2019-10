Zranila nás stejným nožem. Na smrtelný útok ve škole myslí vyjednavač často

„Dostal jsem nožem z boku do hlavy, čekal jsem spíš kudlu v krku. Zasáhla žilku, docela to valilo. Zatímco záchranáři pracovali na zraněné dívce, mě vezli do nemocnice kolegové,“ vzpomíná Gruber v rozhovoru pro MF DNES.



Pobodanou dívku druhý den po operaci přestěhovali z JIP na normální pokoj. A Gruber ji tam před svým propuštěním z nemocnice navštívil: „Pamatuješ si mě? ptal jsem se. Ona že jo. Říkal jsem jí: Teď jsme pokrevní bratři. Koukala na mě nechápavě. Viděla jsi Vinnetoua? Zranila nás jedním nožem. Bylo to hodně emotivní setkání.“