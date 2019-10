Před pěti lety útočnice zabila studenta u šaten, jeho otec cítí zlost

Útok školy změnil, studenty hlídá elektronika i vrátní Dění u obchodní akademie ve Žďáře nad Sázavou, kde útočnice pobodala několik studentů. Kamery sledující vstupy do budov, vrátní a čipy, které zaměstnancům a žákům otevírají dveře, jsou podle zástupců oslovených škol na Vysočině běžnou součástí zabezpečení školních budov. Zdokonalilo se po události z října 2014, kdy po útoku ve žďárské střední škole zemřel její student. Přibylo také školení, jak se při útocích chovat. Žďárské školky a školy zřizované městem po tragédii výrazně zapracovaly na svém zabezpečení, i když vstup na čipové karty už některé v té době měly. „Po tragédii už všechny základní školy mají vstup na čipy a před osmou hodinou dozor. Cizí osoby se do školy dostanou jen pomocí zvonku, u kterého je kamera, po budově mají doprovod,“ popisuje opatření mluvčí radnice Matěj Papáček. Žďárská obchodní škola, která útoku čelila, byla podle ředitelky Radky Hronkové zabezpečená i před událostí. „Všechno se to samozřejmě vyhodnocovalo. A už tenkrát byla škola zabezpečená dostatečně. Přesto jsme udělali nějaké úpravy. Posílili jsme dozory a zavedli jsme čipy tam, kde ještě nebyly,“ řekla Hronková. Vstup do budovy je pomocí čipu, na recepci se hlásí a zapisují návštěvy. „Co se týče šaten, kde se to stalo, tam jsme posílili dozory. Už se nemůže stát, že by s dítětem na čip prošla nějaká další osoba,“ řekla ředitelka. V Pelhřimově minimálně vedoucí pracovníci se více účastní školení týkajících se bezpečnosti ve škole a krizových jevů. „Osobně jsem byl v posledních letech na dvou,“ řekl ředitel gymnázia a obchodní akademie v Pelhřimově Aleš Petrák. Tato škola má dvě budovy. Obě mají vrátného, čipový systém a kamery u hlavního vchodu. Jedna z budov měla čipový systém i před rokem 2014. Později ho škola zprovoznila i na druhé budově a instalovala kamery. Všechny dveře školních budov včetně tělocvičen postupně elektronickým bezpečnostním systémem zajistila i Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč. „Záleželo to na přidělení finančních příspěvků, ale teď už to funguje v podstatě na všech dveřích,“ řekla Iva Kršňáková z vedení třebíčské školy. Zabezpečit jedny vstupní dveře podle ní stálo přibližně dvacet tisíc korun. „Máme sedm budov, takže to nebyla malá částka, postupně jsme zaplatili asi 300 tisíc korun,“ řekla Kršňáková. Součástí zabezpečení třebíčské školy byla také výměna skel v přízemních oknech za nerozbitná. Další zabezpečení využívá škola v dřevostavbě z roku 1981, do které by se mohl útočník snáz dostat. Učí se v ní kadeřníci. Vyučující mají na krku nouzové tlačítko propojené na pracovníky bezpečnostní služby. „Mají ho i vychovatelky v domově mládeže,“ řekla Kršňáková. Žáci podle ní prošli školením na krizové situace. „Učili se, jak zdržet útočníka, jak opaskem zajistit kliku dveří. Dozvěděli se třeba to, že postříkat ho hasicím přístrojem je účinnější než po něm přístroj jen hodit. Seznámení s tím byli. Kdo si to ale zapamatoval a dokázal by tak reagovat, je druhá otázka,“ řekla Kršňáková. Ministerstvo školství vyhlásilo na jaře 2015 dotační program na podporu zabezpečení škol. (bar, čtk)