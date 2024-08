Uspěli s kosmetikou „na koule“. Nemá to být jen dárek ze srandy, říká šéf firmy

Je to jedna z věcí, která se ve vaší firmě nemění?

No... Ze začátku to bylo daleko divočejší. Ale postupně, jak rosteme a stárneme, to usměrňujeme. Divoké mládí je už trošku za námi (usmívá se). Zásady si držíme, pořád chceme být lidem blízko. Takže si tykáme interně, tykáme si i se zákazníkem. Ale zvažujeme to. Když si nějaká babička přijde pro dárek, který koupila vnukovi, nebudeme tykat za každou cenu. Když to někdo neocení, z druhé strany není feedback, tak se trochu stáhneme. Ale vždy říkáme věci na plnou hubu, ať už si tykáme, nebo vykáme.

Cizí značky mě neoslovily. Přišly mi hodně nabubřelé, nic se mnou nedělaly. Prý kosmetika pro pravého muže... Ale já jsem levej chlap!