Obrovský potenciál zůstává nevyužit. Brodu se nedaří zatraktivnit Sázavu

„Hlavní prostor města není náměstí, ale řeka. Protéká celým Brodem od jednoho konce ke druhému, město podle ní má i název. Sázava by proto měla v Brodě dostat větší význam,“ zamýšlel se na diskusním fóru před deseti lety architekt Martin Stára.

Nebyl sám. Podobně tenkrát hovořili i další odborníci. „Okolo Sázavy jsou krásná místa. Bohužel, velkým jejím problémem je střed města,“ konstatoval tehdy například architekt Zdeněk Falátek.

Představitelé radnice slibovali, že se na řeku více zaměří. Jenže deset let uplynulo a mnoho se toho nezměnilo.

Jediné zatraktivnění řeky spočívá v doplnění několika úseků cyklostezek. V roce 2012 přibyla dřevěná lávka přes ústí Cihlářského potoka před kinem Ostrov, později úsek od supermarketu Billa k tenisovým kurtům a loni poslední chybějící část od katastrálního úřadu po kostel svaté Kateřiny na levém břehu.



U řeky v první řadě chybí společenské dění

„Cyklostezky se výrazně podepsaly na zpřístupnění břehových partií veřejnosti, podařilo se lidi k řece dostat. Stezky jsou jimi ve velké míře využívány. Dokazuje to i měřič počtu projíždějících cyklistů na Kalinově nábřeží, podle něhož právě zde je nejfrekventovanější cyklostezka na Vysočině,“ tvrdí však místostarosta Libor Honzárek.

Jenže asfaltová stezka podél řeky je málo. Podle odborníků nestačila před deseti lety, a i když je nyní o něco delší, příliš vnímání Sázavy neposune ani dnes. Už tehdy experti namítali, že chybí místa, kde by se lidé mohli setkávat, kde by se konaly koncerty, společenské akce, chybí formy, jak řeku a nábřeží zatraktivnit.

Akce a události přímo spojené se Sázavou se v Brodě nekonají prakticky žádné. Výjimkou bylo pouze Brodění, které se konalo v letech 2018 a 2019. Den plný soutěží, zábavy i koupání v řece nadšenci uspořádali u kostela svaté Kateřiny. Loni ale od akce kvůli pandemii koronaviru upustili a žádné informace o případném letošním pokračování dosud nevydali.

Před šesti lety nechala radnice vyhotovit studii, jak by se některé lokality mohly vylepšit a mohl by se zvýšit jejich rekreační a společenský potenciál. Týkaly se okolí lávky u Svatého Jána, jezu u kulturního domu Ostrov, Kalinova nábřeží a úseku za fotbalovým stadionem. Realizace už ale nebyla pro město priorita.

Prosklené molo? Snad se letos dohodneme

Delší dobu už je u ledu i další projekt, který vzešel přímo z radnice. Před kinem a divadlem Ostrov mělo být postaveno občerstvení s prosklenou terasou nad hladinou, stolky a židlemi, k tomu i přístaviště s půjčovnou lodiček.

„O něčem podobném uvažujeme už roky. Chtěli bychom tímto způsobem k řece přivést společenský život. Konat by se tu mohly třeba i různé recesistické soutěže, závody, zkrátka vše, co by do těchto míst přilákalo lidi,“ vysvětloval před čtyřmi roky Honzárek.

Projekt však narazil na připomínky Povodí Vltavy, kterému se molo nad hladinou nezamlouvalo. Poslední dva roky navíc město na takové výstřelky nemá dost peněz. Ale jak Honzárek říká, nápadu se vzdát nechce.

„Dohoda s Povodím Vltavy v ústní formě už je. Molo bude mobilní, aby v případě povodní v korytě řeky nepřekáželo. Letos chceme dotáhnout dokumentaci a v závěru roku bychom se mohli bavit o zařazení investice do rozpočtu na příští rok,“ vzkázal místostarosta.

V minulosti se objevilo i několik nápadů na využití atraktivního ostrůvku u jezu za kulturním domem Ostrov. Mohly by se na něm konat různé menší společenské akce. Jeden čas se hovořilo například o festivalu kávy a čaje. V těchto případech ale zůstalo jen u řečí.

Nábřeží s náplavkou už nikdy nevznikne

Další výtky architektů a urbanistů z doby před deseti lety zůstanou nevyslyšené. „Mezi náměstím a řekou proudí doprava, chybí napojení parku Budoucnost a Sázavy, podél toku nejsou nábřežní domy, ani klasické nábřeží s náplavkou, které by bylo centrem společenského dění. Břeh řeky kazí i areál firmy Rico,“ vyčetl Falátek. „Bylo by vhodné položit přes řeku i několik lávek pro pěší,“ navrhoval.



Takových změn se ovšem Sázava v Brodě sotva kdy dočká. Napojení parku a řeky bylo už dávno v minulosti stavbou mlýna a kulturního domu Ostrov znemožněno. Doprava mezi řekou a centrem bude proudit už nejspíš věčně, Rico svůj areál těžko zbourá, stejně jako těžko někdo začne stavět nábřežní domy a budovat nábřeží třeba mezi kamenným mostem a Billou.

„To jsou všechno velké, finančně nesmírně náročné, až utopické nápady, o kterých v současné době vůbec nepřemýšlíme,“ pousmál se Honzárek.