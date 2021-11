Úseková rychlost se na Vysočině měří už na osmi místech, přibudou další

„Systém je v provozu zhruba měsíc a okamžitě se osvědčil. V Benátkách se od té doby velice, opravdu velice zklidnil provoz,“ říká starosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl. Benátky jsou ždíreckou místní částí, leží na samých hranicích Vysočiny ve směru na Hlinsko.



Skrz zastavěnou část osady tu prochází silnice první třídy číslo 34. Silnice je zde rovná a široká, láká k sešlápnutí plynového pedálu. Místo toho ale řidiči musí brzdit a hlídat si rychlost celou dobu. Měřený úsek sahá prakticky od jednoho konce zástavby ke druhému.

„Je skutečně poměrně dlouhý. Ale místní lidé si měření nemohou vynachválit. Zařízení účel okamžitě splnilo,“ opakuje starosta.

Ždíreckým se tak moc úsekové měření rychlosti zalíbilo, že už chystají radarový systém pořídit do další místní části. Přibližně v polovině příštího roku by mohl být instalován v Údavech na silnici 37 ze Ždírce na Pardubice.



„V návrhu rozpočtu na pořízení systému vyčleníme částku dvou milionů korun. I v Údavech je třeba provoz zklidnit. Mezi domy se z obou stran sjíždí z kopce, mnoho aut tu jezdí rychle. Chceme učinit okolí hlavní silnice bezpečnější pro chodce i cyklisty,“ vysvětluje Nikl.

Přilepšení do rozpočtu? Pro Ždírec to neplatí

Že by si Ždírec instalací radarových systémů chtěl vylepšit městský rozpočet, jak to občas i přes opakované ujišťování politiků bývá, tentokrát nikdo namítat nemůže. Naopak, pro město pořízení systému přináší pouze výdaje za jeho nákup. Vybrané pokuty zůstávají v sousední Chotěboři, která je pověřenou obcí a jejíž úřad je k vyřizování přestupků oprávněn.

„Provoz radarového systému na základě smlouvy zajišťuje městská policie v Chotěboři. Tak je to řešeno v případě Benátek a úplně stejně by to bylo také u Údav,“ zmiňuje Nikl.

Jak se ale obě radnice přesvědčují, žádné velké přilepšení benátské radary nepřináší. „Provoz se opravdu zklidnil výrazně a okamžitě. V průměru máme denně jen nějakých pět až sedm přestupků,“ tvrdí ždírecký starosta.

„Je to tak. I my jsme jich čekali mnohem víc, alespoň v prvních týdnech. Nízký počet případů překročení rychlosti nás překvapil. Asi to bude tím, jak je úsek v Benátkách dlouhý. Že jedou moc rychle, si řidiči stihnou včas uvědomit,“ potvrzuje tajemník městského úřadu v Chotěboři Milan Linhart.

Chotěbořský odbor dopravy si tak prozatím vystačí se stávajícím obsazením úřadu, počet úředníků nemusel navyšovat. Tajemník předpokládá, že to bude platit i po spuštění radarů v Údavech, s čímž Ždírec počítá přibližně v letních měsících.

„Rozhodně k tomu termínu nehledíme s obavami. Počkáme, až jak budou vypadat první týdny provozu. Potom se uvidí, jak budeme muset postupovat,“ zůstává Linhart v klidu.

Na přelomu roku přibude Svatý Kříž u Brodu

Počet míst na Vysočině, kde je instalováno úsekové měření rychlosti, v posledních měsících strmě stoupá. Benátky jsou už osmým, devátým pak má být silnice 38 podél Svatého Kříže u Havlíčkova Brodu. A Údavy v příštím roce zaokrouhlí číslo na deset.

„Nejraději bychom do takových věcí neinvestovali vůbec. Ale copak máme jinou možnost? Co jiného máme dělat, abychom řidiče zpomalili a zvýšili bezpečnost našich obyvatel?“ poznamenal Bohumír Nikl.

S úsekovým měřením na Vysočině začala nejprve Chotěboř v místních částech Bílek a Počátky. V Bílku na silnici II/345 se měří pořád, druhý systém byl přesunut do města do Havlíčkovy ulice. Následovalo zprovoznění systému v Jihlavském tunelu na obchvatu krajského města.

Potom už následovala velká vlna posledních dvou let. Rychlost se měří na Hosovském kopci u Jihlavy na výpadovce na Pelhřimov. Od konce loňského roku také na silnici 34 v Krátké Vsi na Havlíčkobrodsku. A od sklonku léta i na dvou místech v Novém Městě na Moravě - jedním je Brněnská ulice, druhým místní část Rokytno na silnici do Sněžného.

Žádný zákon počet měřených úseků nelimituje

Ještě letos má být spuštěn i Svatý Kříž. „Na místě je udělaná příprava, dodavatel čeká na poslední povolení. Do konce roku bude systém osazen a zprovozněn. Pokud to půjde dobře, možná už do konce listopadu,“ upřesnil tajemník havlíčkobrodské radnice Václav Stejskal.

Úseky, na nichž je možné tímto způsobem měřit rychlost, musí být oficiálně schválené. Důležité stanovisko vydává policie. „Obecně vítáme každé opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. A radarový systém takovým opatřením je,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podle ní ale není možné určit, kolik měřených úseků na kraj je dostatečných a kolik je už moc. „Nevím o žádném zákoně či pravidle, které by počet měřených úseků limitovalo. Schvalovací proces probíhá u každého úseku individuálně dle různých ukazatelů v dané konkrétní lokalitě,“ dodala.