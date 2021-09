Rychlost v Novém Městě na Moravě na dvou místech nově střeží radary

Šoférům, kteří nejvyšší povolenou rychlost ve vymezeném úseku překročí, bude následně automaticky doručena výzva k zaplacení pokuty. Ta se pohybuje v řádu stovek až tisíců korun, dle míry překročení rychlostního limitu. Pokud s prohřeškem nebudou souhlasit, čeká je správní řízení.

Kromě peněz může hříšník samozřejmě inkasovat rovněž „příspěvky“ do bodového systému.

„Měřit jsme začali už na počátku září, přičemž samotné nasazení sankcí nastalo až zhruba o dva týdny později. Dali jsme řidičům ještě nějaký čas na to, aby si na novinku zvykli,“ popsal Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě.

Lokalita na silnici I/19 v Brněnské ulici, konkrétně hned na okraji zástavby ve směru od Bystřice nad Pernštejnem, je dle starosty hodně riziková a došlo tam i k několika dopravním nehodám.

„Je to hned na vjezdu do města, navíc z kopce, kdy bývají řidiči rozjetí. Úsek pak navíc pokračuje až ke křižovatce u Billy, u níž jsou přechody pro chodce, a překročení rychlosti tam může skončit fatálně,“ míní Šmarda.

Další úsekové měření bylo zprovozněno v Rokytně na silnici II/354. Rychlost je tam sledována na vjezdu a výjezdu z vesnice. V této místní části podle vedení města svádí šoféry ke svižné jízdě hlavně rovné úseky kolem vsi. Přesažení padesátky je tam pak vyloženě hazardem hlavně v zimě, kdy bývá průtah Rokytnem velmi těžko sjízdný.

Lokalit na měření rychlosti je vytipováno víc

Do budoucna by však Brněnská ulice a Rokytno nemusely být jedinými místy na Novoměstsku, kde je ve vymezených úsecích takto automaticky kontrolována rychlost.

„Lokalit máme vytipováno víc. Jedná se například o naši další místní část, Pohledec, kde řidiči vjíždí do obce z velkého kopce a záhy se dostávají ke škole. To je hodně nebezpečné,“ pověděl starosta Šmarda. Další v pořadí by mohla případně být Vlachovická ulice, kde bývá velký provoz i pohyb chodců a cyklistů vzhledem k blízkosti Vysočina Areny.

„Já osobně úsekové měření vítám, a když další místa ještě přibudou, bude to jedině dobře. Dodržovat rychlost by snad mělo být normální. A zrovna v Brněnské ulici to podle mě smysl rozhodně má, tam dost řidičů padesátkou opravdu nejezdí,“ vyjádřila se Jana Havlíková z Nového Města na Moravě.

Zařízení si pronajali. Zatím na dva roky

Radnice si vzhledem k poměrně vysokým nákladům sestavy na měření rychlosti nekoupila, má je pouze pronajaté – prozatím na dva roky. Za nájem platí u jednoho zařízení kolem 40 tisíc korun měsíčně. V případě potřeby lze podle starosty sady nechat přemístit i do jiné lokality. Agendu, která je s řešením přestupků spojena, budou mít na starosti dva úředníci.

Do městské kasy díky úsekovému měření rozhodně „přitečou“ nemalé peníze z vybraných pokut, jak to ostatně ukazují i zkušenosti z dalších měst, kde bylo toto opatření zavedeno.

„My k tomu ale určitě nepřistupujeme primárně proto, abychom si nějak vylepšili rozpočet. Uvidíme, jaký to bude mít efekt, zda se to na dodržování rychlosti projeví, a podle toho se rozhodneme, jak budeme s měřením pokračovat dál,“ dodal Michal Šmarda.

V Jihlavském tunelu měřením ubylo přestupků

Další místa v Kraji Vysočina, kde se motoristé mohou setkat s úsekovým měřením, se nacházejí například na Havlíčkobrodsku. Konkrétně jde o Krátkou Ves nedaleko Havlíčkova Brodu a o Chotěboř, kde se měří v Havlíčkově ulici na silnici II/344 a v místní části Bílek na silnici II/345.

V Jihlavě se musí mít řidiči s přidáváním plynu na pozoru v tamním tunelu – na silnici I/38. „Od dubna 2019, kdy zde bylo úsekové měření spuštěno, do konce roku 2019 překročilo rychlost 27 076 řidičů. Za celý rok 2020 už to bylo o zhruba 11 tisíc přestupků méně. Rychlost v tunelu překročilo v loňském roce 16 246 aut,“ vyčíslil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Dodal také, že za letošek bylo zatím oznámeno 7 383 přestupků (ke 13. září – pozn. red.). Od 7. ledna 2021 se v krajském městě úsekově měří rovněž na pelhřimovské výpadovce u místní části Hosov. Za tu dobu se počet přestupků blíží už ke čtyřem tisícům.

Na D1 v kraji aktuálně úseková měření nejsou

V dohledné době by tento způsob kontroly rychlosti na vysočinských silnicích měl přibýt ještě ve Svatém Kříži, místní části Havlíčkova Brodu, a v Benátkách, místní části Ždírce nad Doubravou.

Úsekové měření se v posledních letech hojně uplatňovalo i na dálnici D1, v jejích rekonstruovaných úsecích, kde byla rychlost snížena většinou na 80 kilometrů v hodině.

Šlo například o lokality u Velkého Meziříčí nebo mezi Měřínem a Velkým Beranovem. Podle Martina Bučka z Ředitelství silnic a dálnic ČR takto měřené úseky na D1 na Vysočině aktuálně nejsou.