Úsekové měření rychlosti Brod odkládá. Kamery už má, povolení však chybí

„Pořád doufáme, že systém bude spuštěn ještě letos. Ale začíná být čím dál víc pravděpodobné, že se to tak rychle nestihne a naše původní představy o spuštění systému během podzimu padnou,“ konstatoval tajemník havlíčkobrodské radnice Václav Stejskal.

O radarový systém, který by hlídal rychlost projíždějících vozidel v delším úseku, usiluje Krátká Ves už hodně dlouho. Obcí prochází velice frekventovaná silnice první třídy. Široká komunikace tu vede na Havlíčkův Brod z kopce a svádí k rychlejší jízdě.

Jak se MF DNES při celostátním sčítání dopravy sama přesvědčila, najdou se řidiči, kteří tu ani nezpomalí.

„Doprava je zde hustá, jezdí tudy mnoho aut. Nemáme tu jediný přechod pro chodce, děcka musí rušnou silnici přebíhat a vůbec to není bezpečné. Už dvakrát se tu stalo, že tlaková vlna od rychle a blízko jedoucího kamionu srazila cyklistu,“ přiblížila už dříve starostka Lucie Hlaváčová.

Kamery pro úsekové měření pro Krátkou Ves musela pořídit radnice v Havlíčkově Brodě. Pouze pověřené obce totiž tuto pravomoc mají. Ty také posléze řeší případné přestupky a pokuty. Systém městu dodává firma z Třebíčska za zhruba dva a půl milionu korun.

„Zástupci firmy už tady byli. Nyní řešíme přesné umístění kamer – zda je bude možné instalovat na stávající sloupy, či bude třeba stavět nové. Hledáme vlastníky již stojících sloupů a žádáme je o povolení jejich využití,“ přiblížila Hlaváčová, v jaké fázi instalace systému nyní je.

Instalaci a zapojení radarového systému musí předcházet i postupné omezení rychlosti na silnici. Podle vyjádření policie musí vozidla těsně před obcí plynule zpomalit nejprve na 70 kilometrů v hodině a teprve pak na padesátku.

Policie už podle Hlaváčové povolení k instalaci značek vydala, Ředitelství silnic a dálnic je ke komunikaci ovšem ještě neusadilo.

A jak dodává tajemník Stejskal, další zdržení přijde ještě před samotným spuštěním systému. „Stanovisko musí vydat i Český metrologický institut,“ upozorňuje.

To podle něj může trvat klidně i měsíc. Ústav musí zkontrolovat a vydat ověření o kalibraci systému. Úsekové měření totiž počítá s přesně ujetou vzdáleností za určitý čas měřený na setiny sekundy. A přesné nastavení systému musí institut ověřit.

„V tuto chvíli předpokládáme, že by zkušební provoz celého systému mohl být zahájen během prosince,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. „Nechceme to nijak natahovat a prodlužovat, tyto termíny ale nejsme schopni ovlivnit,“ dodal.

Úředníci očekávají stovku přestupků týdně

Městský úřad v Havlíčkově Brodě ale neočekává, že by přestupků mělo razantním způsobem přibýt. Počítá s tím, že jich z Krátké Vsi bude v řádech jednotek až desítek denně. „Odhadujeme to tak na stovku týdně,“ tipuje Václav Stejskal.

Proto úřad ani nerozšiřuje personální obsazení odboru dopravy, který bude s přestupky související agendu zpracovávat. „Naopak, oproti loňsku budeme mít o jednoho člověka méně. I tak to zvládneme. Navyšovat stav už nechceme,“ tvrdí tajemník.

Od loňska už na havlíčkobrodský úřad dochází agenda spojená s úsekovým měřením rychlosti na dálnici D1 v úseku od Koberovic po Větrný Jeníkov ve směru na Brno.

Jenže zatímco za celý loňský rok odtud přišlo přes 18 tisíc přestupků, letos je to do této chvíle jen polovina. A to se má měřit už jen pár dní.

„V letošním roce je přestupků mnohem méně. Jednak je to délkou měřeného úseku, kde je vždy větší pravděpodobnost, že rychlého řidiče nějaké pomaleji jedoucí vozidlo zpomalí. A pak také kvůli pracím na dálnici došlo zhruba na měsíc k vypnutí celého systému,“ vysvětluje Stejskal.

Funguje to už na třech místech

Úsekové měření rychlosti s automatickým odesíláním dat na úřad k případným postihům zatím na Vysočině, vyjma rekonstruovaných úseků D1, funguje na třech místech. Jedním je Jihlavský tunel na silnici I/38, kde radary hlídají dodržování šedesátky.

Další dva úseky jsou v Chotěboři. Jeden je v místní části Bílek na silnici II/345 na Ždírec nad Doubravou. Druhý je pak od loňského léta v Havlíčkově ulici, což je výpadovka na Havlíčkův Brod na silnici II/344. Kamery tam město nechalo přestěhovat z Herrmannovy ulice.



5. října 2020