Rohozná sčítá škody po vichru. Vyrvaný plot letěl jako papír, líčí žena

Starostka Rohozné Štěpánka Šteflová sleduje předpovědi meteorologů a vzhlíží k nebi s velkými obavami. „Právě mi přišlo další upozornění na silný vítr, který má zítra opět pokračovat,“ obává se dalších dnů, které mohou likvidaci škod po vichřici Sabine zkomplikovat.

Ze dvou stovek stavení bylo v Rohozné poškozeno padesát z nich, tedy celá čtvrtina. Ze čtyř domů vítr strhl dokonce celou střechu (psali jsme o tom zde).

„Letělo to asi dvě stě metrů,“ ukazuje jeden z dobrovolných hasičů na hromadu plechu a dřeva, která z jedné střech zbyla.

„Jako zázrakem se nikomu nic nestalo,“ dodává starostka.

V úterý dopoledne přijel pomáhat s úklidem a nápravou škod každý, kdo měl možnost.

„Máme tady klempíře i pokrývače. Úžasné je, že se sami nabídli. Pomáhají nám naši dobrovolní hasiči, dále hasiči z Dolní Cerekve, techniku i personál nám poskytly Technické služby Třešť. Pomoc nabízejí i další sbory hasičů z okolí. Nikdo nehledí na čas, a za to jim patří poděkování,“ vypráví starostka.

U nejvíc zasaženého domu už řemeslníci staví nový krov

Podle jejích odhadů by mohly být stěžejní úklidové i demoliční práce dokončeny do večera.

„Hlavní naší starostí je opravit nejvíce zasažený dům, který je celý bez střechy. Začíná se už stavět nový krov,“ ukazuje na stavení uprostřed obce, které se hemží řemeslníky.

Obec nemusela nikomu hledat náhradní ubytování. „I tito vlastníci, kteří zůstali komplet bez střechy, přečkali noc ve svém domě,“ poznamenala starostka.

Majitelé domu jsou ze zkázy zdrceni. „Nezlobte se, nemohu o tom ani mluvit,“ odvrací se senior a lesknou se mu oči.

Nejvíc poškozené byly domy, které měly střechu i krov dva roky staré. To je i případ hasičské zbrojnice, která rovněž přišla o střechu.

„Lidé, kteří to viděli, říkají, že vítr šel v úzkém pásu a tady se stočil do víru a začaly lítat střechy,“ připomíná starostka.

Její slova potvrzuje šestasedmdesátiletá Libuše Bezděkovská z Rohozné. „Vítr se točil po dvoře, foukl pod krov a všechno vyrazil. Tašky, vrata od stodoly i celou jednu dřevěnou stěnu,“ líčí.

Na základě rozhodnutí statika musela být kvůli velkému poničení zbourána i jedna z obecních staveb.

„Jedná se o garáž na skladování obecní techniky, kontejnerů a materiálu. O další stavbě, která by mohla být rovněž zdemolována, bude statik teprve rozhodovat. Jde o část kravína, která byla také silně poškozena,“ říká starostka Šteflová.

Hlavně že jsme přežili, říká seniorka

Při vzpomínkách na řádění Sabine, mají lidé, jimž ničivý vichr poškodil obydlí, slzy v očích. Hodiny v kuchyni ukazovaly právě 8:45, když Libuši Bezděkovské začaly po dvoře lítat popelnice.

„Šla jsem ven, že to uklidím, ale v tu ránu se udělalo černo a začaly padat kroupy,“ vzpomíná třesoucím se hlasem seniorka. „Stála jsem na verandě a najednou vidím, jak kus plotu vyrvaný ze sloupku letí jako papír po dvoře. Stejně odletěla trampolína. Pak začaly lítat tašky ze střechy dolů. Prostě apokalypsa,“ vypráví.

Jak dlouho vše trvalo, neví. „To jste v takovém šoku, že nevíte, co dělat a čas plyne v tu chvíli úplně jinak,“ líčí s tím, že vítr na jejich domě nejvíce poškodil hospodářské stavení, ale i kus obytné části. Je tam stržená střešní krytina, vytrhaná vrata od stodoly i zničená dřevěná stěna, ploty. Škodu odhaduje na statisíce.

Pomoc se začala ve vsi organizovat téměř okamžitě. „Na vesnici lidé drží při sobě a když je třeba, pomohou sil. Jsme dva důchodci. Sami bychom to nezvládali. Je to psychicky náročné, řešit ke stáru takovou pohromu. Ale hlavně že jsme to přežili,“ dodává seniorka.