Orkán v Česku: sto tisíc lidí bez proudu, desítky vlaků stojí, Ruzyně ruší lety

Už v noci vítr přicházející do Česka z Německa místy značně přesáhl sílu orkánu. Na Sněžce dosáhl v nárazech rychlosti až 180 kilometrů za hodinu a na dalších místech na horách se rychlost větru přiblížila 130 kilometrům za hodinu. Na twitteru to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). I v nížinách se rychlost větru dostala vysoko, v nárazech činila podle meteorologů asi 100 kilometrů za hodinu.

Silný vítr podle výstrahy ČHMÚ hrozí po celý den v celém Česku. V nárazech může dosahovat rychlosti až 110 kilometrů v hodině, a místy i více.



„Klínovec měl 37 metrů za sekundu, tedy 135 kilometrů v hodině, a v nižších polohách se nárazy pohybují od 15 do 25 metrů za sekundu (54 až 90 kilometrů za hodinu),“ řekl rozhlasu.

Vítr v pondělí omezil i provoz ruzyňského letiště. To zrušilo zatím sedm zpátečních letů, a to do Curychu, Mnichova, Frankfurtu, Düsseldorfu, Londýna a Amsterdamu.

Hasiči už od brzkého rána měli v jednotlivých regionech desítky zásahů. Třeba ve Středočeském kraji měli hasiči dokonce od nedělních 22:00 do pondělní 6. hodiny ranní 114 zásahů.

Kolem osmé hodiny ráno hlásili hasiči přes 900 zásahů po celém Česku. Je to nárůst asi o tři sta výjezdů.



U obce Libínské Sedlo na Prachaticku si orkán vyžádal i zranění, když tam před 5. hodinou spadl strom na osobní auto. „Zde je jedna zraněná osoba,“ oznámili jihočeští hasiči na webu. Podle policie se jednalo o lehké zranění. Na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku vítr převrátil nákladní auto s vlekem, nehoda zcela zablokovala dopravu.



Hejtmanství Libereckého kraje vydalo doporučení, aby rodiče v pondělí neposílali děti do škol. „Doporučujeme rodičům, aby v pondělí dne 10. 2. 2020 nechali svoje děti doma (týká se všech typů škol). Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn. Absence bude omluvena. Bezpečnost občanů je pro nás velice důležitá,“ píše se ve sdělení.

Silný vítr také zastavil kabinovou lanovku na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek. Provoz lanovky na Sněžku je podle správců možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Horská služba Krkonoše nedoporučuje kvůli silnému větru hřebenové túry.



Silný vítr způsobuje i problémy na dálnicích, hlavně na D3 a D5. „Popadané stromy nebo větve, ale dopravu neblokují. Žádné dopravní nehody. Celá dálniční síť je v plynulém provozu,“ sdělil na Twitteru mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Bez elektřiny je asi 100 tisíc odběratelů

Bez elektřiny bylo kolem 7. hodiny ranní asi 100 tisíc odběratelů (90 tisíc evidoval ČEZ a asi 8 tisíc E.on). Nejvíce poruch podle ČEZ bylo ve Středočeském kraji, kde bylo bez elektřiny asi 37 tisíc domácností.

Na řadě míst, hlavně v Plzeňském a Jihočeském kraji, už brzy ráno vítr zkomplikoval železniční dopravu. Na západě Čech vítr přerušil třeba před 4:00 dopravu mezi Klatovy a Plzní nebo na trati Nezvěstice - Rokycany. Před 5:00 zastavil spadlý strom provoz na trati Šluknov - Velký Šenov v Ústeckém kraji a problémy hlásí také například Karlovarský kraj, kde byl preventivně přerušen provoz na trati Mariánské Lázně - Bečov - Karlovy Vary. Už v noci na dnešek byl také kvůli problémům s větrem v Německu zastaven provoz na tratích mezi Českem a Německem.

Hasiči zároveň žádají občany, aby pečlivě zvážili, kdy je nutné volat na tísňovou linku. „Ohlášení událostí, jako například popadané větve na zahradách a podobně, pokud není bezprostředně ohrožen život, jistě snese odkladu,“ dodala Studená.



Během silného větru se doporučuje omezit jízdy autem, zajistit pečlivě všechny volně uložené předměty. Je nebezpečné chodit do lesa nebo se vydávat na horské tůry. Lidé by se také měli vyhýbat budovám, které mají narušenou statiku nebo u kterých hrozí pád střešních krytin.

ČEZ lidem také doporučuje, aby se na možné výpadky proudu předem připravili a zásobili se bateriemi, dobili si mobilní telefony, případně si připravili náhradní zdroje energie.

Silný vítr přechází do Česka z Německa. Bouře Sabine, která se v neděli a v noci na dnešek prohnala západní Evropou, si na západě Německa vyžádala nejméně pět raněných. Tři lidé utrpěli těžká poranění. Vyplývá to z informací agentury DPA. V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko jsou ale podle ní škody menší, než se čekalo. Například ve Frankfurtu nad Mohanem ale rameno jeřábu v důsledku větru spadlo na tamní dóm, jemuž poškodil střechu.

O víkendu bouře zasáhla taky Anglii a Německo: