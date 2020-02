Ruzyňské letiště zrušilo sedm letů, další mohou nabírat zpoždění

„Na letišti panuje silný vítr, provoz však stále probíhá bez omezení. Pro vzlety a přistání se aktuálně používá hlavní dráha RWY 24,“ řekla iDNES.cz mluvčí Letiště Václava Havla Kateřina Pavlíková.

Je zrušeno celkem sedm zpátečních letů do Curychu, Mnichova, Frankfurtu, Düsseldorfu, Londýna a Amsterdamu. Ranní let z katarského Dauhá do Prahy byl přesměrován do Vídně.

„Situace se může během dne měnit, proto všem cestujícím doporučujeme, aby sledovali aktuální informace u své letecké společnosti nebo na webových stránkách letiště,“ doplnila Pavlíková.



O cestující, kterých se zrušený nebo zpožděný let týká, se podle mluvčí stará letecká společnost, která by také měla zajistit náhradní řešení.

Rušení letů postihlo i ostatní evropské státy, týká se to například největších německých letišť ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově nebo Berlíně. Společnost Eurowings zrušila na dobu bouře téměř všechny své lety. Řadu spojení odřekla také Lufthansa a další společnosti.

S výpadkem prakticky všech letů až do pondělních odpoledních hodin počítá letiště v Mnichově, Frankfurt zatím zrušil na 140 letů a Düsseldorf 100.

Lety rušily také společnosti na londýnských letištích včetně Heathrow či Gatwicku nebo letiště v nizozemském Amsterodamu.