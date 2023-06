Vy jste dopravní inženýr? V emotivní debatě o obchvatu Žďáru se lidé neshodli

Ve středu večer představilo představilo vedení Žďáru a zástupci firmy Mott MacDonald, kteří se plánování podíleli, vyhledávací studie východní varianty asi padesáti zájemcům. Ti na ně směřovali řadu dalších názorů, mnohdy i emotivních, dotazů a podnětů. V sále se sešli příznivci i odpůrci obou verzí.

Bohulibý záměr přiblížení studie veřejnosti však komplikovaly problémy s ozvučením, takže řada lidí, hlavně těch, co sledovali diskusi online, nerozuměla, o čem se hovoří.

„Nejlepší by bylo vypsat k tomu referendum, jinak se neshodneme nikdy,“ pravila jedna z účastnic setkání.

Kromě požadavku na vypsání referenda, o němž však vedení města neuvažuje, nechybělo například upozornění na údajně neaktivní přístup radnice k prosazování obchvatu u Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), či dokonce obvinění z manipulace.

„Vnímám to jako manipulaci s veřejným míněním. Ta studie (východní verze obchvatu - pozn. red.) mi přijde udělaná tak, aby vyšla co nejhůř. A myslím, že řada věcí, co tu zazněly, nejsou úplně pravda. Běžná veřejnost si je ale nemá jak ověřit,“ vyjádřil se další účastník setkání s tím, že stejně jako byla vyjmenována negativa východní trasy, mělo by to samé zaznít v případě západní, aby se daly porovnat.

Obvinění zvedly starostu ze židle

Toto obvinění poněkud zvedlo ze židle starostu města Martina Mrkose. „Město tu vynakládá 800 tisíc, aby konečně východní variantu odborně posoudil někdo erudovaný, kdo má zkušenosti a v oboru pracuje. Domnívám se, že vy nejste dopravní inženýr, je to tak? Chceme, aby vše proběhlo otevřeně, aby všichni měli díky prezentaci k dispozici dost informací, a vy sem přijdete a řeknete, že s fakty manipulujeme,“ rozhořčil se Mrkos.

Obvinění rázně odmítl. Zmíněná negativa západní verze definuje dle jeho slov hodnocení EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí. Kvůli výhradám EIA teď ostatně investor - ŘSD - technicko-ekonomickou studii západního obchvatu přepracovává.

„Naším úkolem navíc nebylo porovnávat západní a východní variantu, ale říci, kolik by východní stála, jaké jsou tam problémy, kudy by mohla vést. Pro porovnání obou by bylo dobré nejspíše ekonomické srovnání, kde se použijí stejná kritéria,“ uvedl za Mott MacDonald Ondřej Šanca.

Takové posouzení, jež bere v potaz nejen náklady, ale třeba i aspekt ekologie, snížení nehodovosti či časovou úsporu, by dle odhadu mohlo vyjít na statisíce korun. „ŘSD má rozpočet na studie a analýzy, takže bude na diskusi, zda by o takovou analýzu stáli,“ řekl Mrkos.

„Západní obchvat je průtah městem“

Mezi příznivci obou táborů, kteří se na besedě vzájemně podporovali i potleskem, měli převahu spíše ti nesouhlasící s výsledkem prezentované studie, jež východní verzi moc šancí na realizaci nedává.

Skoro 50 let obchvatu Takzvaný západní obchvat města je zanesen již v dokumentaci z roku 1976. Podle této verze má vést ze silnice I/37 kolem Dolního hřbitova přes parkoviště Tokozu a sádky, nad sídlištěm Klafar přes kolonii zahrádkářů a sídliště Žďár 6 k nádraží. Trasa má i odpůrce - vznikla petice. Město proto zadalo zpracování vyhledávací studie východní verze, jež vede ze silnice I/19 od Mělkovic přes údolí potoka Staviště, kolem vsí Vysoké, Počítky a Stržanov na silnici I/37. Dokument byl nyní představen veřejnosti. Západní verze prošla hodnocením EIA s výhradami. Změny ŘSD zpracovává do aktualizace ekonomicko-technické studie.

Slova se ujal třeba Milan Andrýsek, předseda místní organizace Českého zahrádkářského svazu. Právě zahrádkářům v kolonii při sídlišti Stalingrad by měl udělat západní obchvat doslova čáru přes zahrady.

„Proč se vůbec západní varianta jmenuje obchvat, když to obchvat není. Je to průtah městem,“ upozornil Andrýsek. A měl i další výhrady. „Ve studii se píše, že by byli ohroženi vyšší savci. Zrušením zahrádek byste ale ohrozili asi tisíc vyšších savců, což jsou lidi, kteří by tak přišli o místo pro relaxaci a práci na zahradě,“ míní předseda.

Dle dalšího diskutujícího Jaroslava Dvořáka, který mimo jiné ocenil odvahu vedení města nechat odborně posoudit i východní verzi obchvatu, však všichni zahrádkáři o západní trase, jež je desítky let součástí územního plánu, od počátku vědí.

Zmínil také, že roce 2000 byl žďárský obchvat, respektive jeho první část od Tokozu směr Havlíčkův Brod, v pořadí priorit pátý v republice. Tehdy se navíc na životní prostředí nekladl takový důraz jako dnes.

„Jelikož politická zodpovědnost nenašla odvahu a nezačala vykupovat pozemky, tak my tu po 45 letech řešíme východní variantu,“ konstatoval Dvořák, jehož mnozí přítomní ocenili potleskem.

A i když jde teď o téma znovu otevřené a hojně diskutované, faktem zůstává, že realizace jakékoliv verze obchvatu je v nedohlednu. „ŘSD chybí 20 miliard na mnohem důležitější dopravní stavby v České republice,“ zdůraznil Mrkos.

I vzhledem k této skutečnosti žádalo několik účastníků setkání alespoň o „městské“ řešení průjezdu kolem zámku po silnici I/37. Ta vede přes památkově chráněný barokní most, což je jediná možná trasa. Objížďka okolními ulicemi není možná a při uzavírce řidiči musí putovat až do Přibyslavi.