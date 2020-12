Traktor s jídlem už nebude potřeba, nemocnice staví nový pavilon

Když v pelhřimovské nemocnici chtějí dopravit obědy maminkám na oddělení šestinedělí, musí zaměstnanci nejprve nastartovat traktor a za něj zapřáhnout speciální vozík s jídlem.

Jen tak lze překlenout velký výškový rozdíl mezi stravovacím provozem a dosluhujícími nemocničními budovami ze 70. a 80. let minulého století.

Tomu by ale měl být zanedlouho konec.



Nový pětipodlažní pavilon poskytne zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Zároveň zde budou umístěny odborné ambulance. Velkou výhodou bude propojení nového pavilonu nadzemními „krčky“.



„Díky nim se do ostatních budov jako pavilonu akutní medicíny, na oddělení dlouhodobě nemocných nebo do stravovacího provozu přejde takzvaně suchou nohou. To se týká i zjednodušení logistiky zásobování a rozvozu obědů, které nyní probíhají výhradně venkovním prostorem,“ uvedla mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Vedení nemocnice i hejtmanství, jež je jejím zřizovatelem a investorem stavby, si od vybudování nového pavilonu slibuje také eliminaci vzdáleností i výškového rozdílu. Pacienti a návštěvy nebudou muset zdolávat vysoký kopec. Vyřešit by se mělo také parkování a pacientům se zvýší komfort.

Přípravné stavební práce začaly už na konci listopadu a vyžádaly si dopravní omezení uvnitř areálu nemocnice.



„V první fázi je třeba vyřešit přeložky medicinálního plynu, kanalizace a slaboproudé rozvody, které vedou přes prostory budoucího pavilonu, což si vynutí dílčí zásahy do běžného provozu,“ upozornil náměstek pelhřimovské nemocnice Petr Adam.

Dovnitř v nutných případech

Objízdná trasa pro průjezd nemocnicí vede okolo budovy radioterapeutického oddělení a patologie. „Chtěl bych požádat všechny, kteří do areálu nemocnice v současné době vjíždějí, aby tak činili jen v nejnutnějších případech. Provoz je i tak komplikovaný,“ upozornil ředitel nemocnice Michal Kozár.

Jak dodal, kromě vlastní stavby nového pavilonu dojde i k řadě přidružených plánovaných akcí, jako je úprava kotelny nebo energocentra, kde je třeba vyměnit náhradní zdroje.

Práce na novém pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov by měly být hotové nejpozději na počátku roku 2023. Projekt získal také finanční podporu z Evropské unie, a to téměř padesát milionů korun.

Pro získání dotace hrál klíčovou roli fakt, že stavba bude splňovat parametry pasivního energetického standardu. To znamená v duchu téměř nulové spotřeby energie, která bude v zásadním rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. „Také konstrukce je navržena bez tepelných mostů, a tak zaručuje minimalizaci tepelných ztrát,“ uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Nemocnici Pelhřimov se také podařilo získat sponzora, jenž věnuje finanční dar ve výši dvou milionů eur výhradně na stavbu dětského oddělení, tedy přesněji ambulance, jednotky intenzivní péče a lůžkového oddělení. Finanční dar pochází od Nadace Dieter Morszeck Stiftung se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Dieter Morszeck je vnukem zakladatele společnosti Rimowa, která je renomovaným výrobcem cestovních zavazadel a kufrů. Pobočka společnosti a výrobní závod sídlí právě v Pelhřimově.

Rozmístění jednotlivých oddělení je navrženo tak, že v přízemí budovy budou umístěné odborné ambulance. Vyšší patra obsadí dětské oddělení včetně lůžkových stanic pro větší děti, kojence i batolata, porodnice a neurologická lůžková jednotka. V nejvyšších patrech se bude nacházet gynekologická ambulance včetně lůžkového oddělení a sekce šestinedělí. Manipulační prostor pro transportní sanitky a místa pro jejich stání jsou navržena do nejnižšího podzemního patra.