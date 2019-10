Mladý řidič v „nadupaném“ autě zabil dva lidi, může dostat až deset let

13:13 , aktualizováno 13:13

Až na deset let může jít do vězení mladý řidič, který na konci března způsobil tragickou dopravní nehodu u Vílance na Jihlavsku. Kriminalisté ho obvinili z usmrcení z nedbalosti. Ve vysoké rychlosti přejel v zatáčce do protisměru. V autě, do něhož narazil, zemřeli dva lidé.